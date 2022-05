Zelensky convida líderes da Alemanha para visita a Kiev no dia 9

Por Estadão - Estadão 3

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que convidou os chefes de governo e Estado da Alemanha para visitar a Ucrânia na próxima segunda-feira, 9 de maio, dia em que a Rússia marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Autoridades do Ocidente acreditam que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia usar o feriado do Dia da Vitória para fazer um anúncio sobre a guerra declarando uma vitória ou aumentando o conflito,

A Alemanha faz parte da aliança ocidental que apoia a Ucrânia, mas o chanceler Olaf Scholz ainda não fez uma visita de solidariedade ao país. Scholz trocou farpas com autoridades ucranianas nas últimas semanas por causa da recusa de Kiev em convidar o chefe de Estado da Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier, a quem a Ucrânia acusa de se aproximar da Rússia durante seu tempo como ministro das Relações Exteriores.

Falando no “think-tank” Chatham House de Londres nesta sexta-feira, Zelensky disse que conversou com Steinmeier e convidou o presidente e Scholz para uma visita à capital. Segundo o líder ucraniano, Scholz “pode dar este passo político muito poderoso para vir aqui no dia 9 de maio, para Kiev”.

Não houve nenhuma palavra imediata sobre se os políticos alemães terem ou não concordado. O presidente do Parlamento alemão, Baerbel Bas, deve visitar a Ucrânia no domingo (8) e a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, em breve. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

