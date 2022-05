Murilo elogia parceria com Gómez e pede mentalidade da Libertadores no Brasileiro

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Murilo vive grande momento no Palmeiras. Vem fazendo gols e está cada dia mais entrosado com o paraguaio Gustavo Gómez. Feliz com a fase em ascensão, o defensor elogia a parceria defensiva e pede para o Palmeiras repetir a mentalidade e concentração da Copa Libertadores para o time encostar nos líderes no Brasileirão.

Continua depois da publicidade

Diferentemente da competição sul-americana, na qual o desempenho é perfeito e foram somente dois gols sofridos, no Brasileirão o Palmeiras ainda não engrenou, ganhando somente um em quatro jogos e levou quatro gols. Murilo quer começar a mudar esta história diante do Fluminense, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque.

“Será um jogo importante, temos que ganhar para chegar mais próximo da parte de cima da tabela, que é nosso objetivo. Temos de manter o mesmo foco e concentração que estamos tendo (na Libertadores) para conseguir a vitória dentro da nossa casa”, enfatiza o defensor.

Advertisement

Ele ainda não sabe quem formará a dupla defensiva, mas como Gómez é um dos titulares mais utilizados por Abel Ferreira, é possível que o paraguaio ganhe descanso, Kuscevic entraria diante dos cariocas. Apenas a partir desta sexta-feira que Abel Ferreira iniciará a armação da equipe a ser escalada.

Continua depois da publicidade

Murilo, contudo, não esconde o apreço e a satisfação pela segurança defensiva em crescimento do Palmeiras com ele e Gómez cada vez mais entrosados. “Eu saio mais feliz quando o Palmeiras não sofre gols. Eu e Gómez sempre batemos nessa tecla, de não tomar gols, e isso é importante para dar confiança e os atacantes poderem fazer os gols e nos ajudar com vitórias”, observa.

Apesar da confiança em alta, um dos lemas é jamais tentar menosprezar os rivais. “Todos os jogos são difíceis, estamos encarando com seriedade e isso nos faz manter a concentração e ajudar um ao outro. Os 100% de aproveitamento (na Libertadores) é algo que temos em mente, queremos cada vez mais manter essa pegada e seguir ganhando.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].