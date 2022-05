Fluminense vence na estreia de Diniz e Atlético-GO lidera grupo na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A noite de quarta-feira foi vitoriosa para os brasileiros na Copa Sul-Americana. Enquanto o Fluminense venceu o Junior Barranquilla, da Colômbia, na estreia de Fernando Diniz, o Atlético-GO passou pelo Defensa y Justicia-ARG, em Goiânia, em confrontos válidos pela quarta rodada da fase de grupos do torneio internacional.

Continua depois da publicidade

Na estreia de Diniz, o Fluminense derrotou o Junior Barranquilla, por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ganso, em fase iluminada, abriu o placar, mas Borja deixou tudo igual no início do segundo tempo. Só que a joia Luiz Henrique fez o segundo e selou a vitória tricolor.

O resultado é extremamente importante para as pretensões de classificação, já que o Fluminense assumiu a vice-liderança do Grupo H, com sete pontos. Mesma pontuação que o líder Junior Barranquilla, mas com pior saldo: 4 a 1. O Unión-ARG, com um jogo a menos, é o terceiro colocado, com cinco pontos. Nesta fase de grupos, somente o vencedor de cada chave avança ao mata-mata.

Advertisement

Num confronto bastante movimentado, o Atlético-GO venceu o Defensa y Justicia por 3 a 2, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os brasileiros abriram 3 a 0 sobre o rival argentino no placar, mas sofreram dois gols no segundo tempo e quase deixaram escapar o resultado positivo.

Continua depois da publicidade

A vitória manteve o Atlético-GO na liderança do Grupo F, agora com nove pontos. Mesma pontuação que a LDU-EQU, que derrotou o Antofagasta-CHI nesta quarta, por 2 a 1, no Chile, só que com os brasileiros tendo vantagem no número do saldo de gols: 5 a 2.

A quarta rodada terá seu encerramento nesta quinta-feira com mais três brasileiros em campo. O São Paulo visitará o Everton, no Chile, o Internacional jogará contra o Guaireña, no Paraguai, e o Santos visitará a Universidad Católica, em Quito, no Equador.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].