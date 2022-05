CBDA anuncia convocados dos saltos ornamentais para Mundial de Budapeste

Por Estadão - Estadão 6

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta quarta-feira a lista dos convocados dos saltos ornamentais para o Mundial de Budapeste, na Hungria, no mês que vem. A relação conta com quatro atletas que representaram o Brasil na Olimpíada de Tóquio, no ano passado.

Ao todo, a CBDA chamou sete saltadores. Kawan Pereira é uma das principais apostas, após ser finalista olímpico em Tóquio e campeão mundial júnior em 2021. A entidade convocou também Isaac Souza, Luana Lira e Ingrid Oliveira, que também estiveram na última Olimpíada.

A equipe nacional terá ainda atletas da nova geração, como Anna Lucia Santos, Rafael Fogaça e Rafael Borges. “O surgimento desta garotada é fruto de um trabalho que começou lá em 2014 com a criação do Centro de Excelência em Brasília. Primeiro surgiu o Kawan, agora temos outros atletas como Rafael Fogaça e Rafael Borges, que são juvenis, mas estão classificados para o Mundial”, afirmou Ricardo Moreira, diretor da modalidade na CBDA e presidente da Saltos Brasil.

Moreira destacou que a maior parte dos atletas foram crias do Centro de Excelência. “Estamos muito felizes com a chegada destes atletas, pois são frutos de muito trabalho e investimento. Dos sete atletas classificados para o Mundial, cinco vêm do projeto do Centro de Excelência e dois fazem parte do Instituto Pró-Brasil, que é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte. Importante a gente ressaltar o papel do Governo Federal na formação de atletas dos Saltos Ornamentais do país”, declarou.

