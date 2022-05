Após demissão de Carille, Felipão é anunciado como treinador do Athletico-PR

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Athletico-PR anunciou nesta quarta-feira a contratação de Luiz Felipe Scolari como diretor técnico. De acordo com o clube, o gaúcho de 73 anos acumulará a função de treinador até “nova definição”, substituindo Fábio Carille, demitido do cargo no início desta manhã, horas após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do The Strongest na Libertadores, na noite de terça-feira.

Continua depois da publicidade

Sem clube desde outubro do ano passado, quando deixou o Grêmio, Felipão teve passagens recentes por Cruzeiro, entre 2020 e 2021, e Palmeiras, time no qual ampliou sua lista de títulos ao conquistar a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2018.

Antes, já tinha outra Copa do Brasil e uma Libertadores conquistadas com o time palmeirense na década de 1990, época em que também fez sucesso no Grêmio. Pelo time gaúcho, levantou as taças do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Felipão também já comandou a seleção portuguesa e times como Chelsea, Guangzhou Evergrande, Criciúma, entre outros.

Advertisement

O treinador pentacampeão com a seleção brasileira em 2002 chega ao Athletico em um momento bastante conturbado vivido pela equipe. Fábio Carille, contratado após demissão de Alberto Valentim, em abril, ficou apenas 21 dias no comando antes de seguir o mesmo caminho do antecessor e acabar demitido.

Continua depois da publicidade

Na Libertadores, o time paranaense é o quarto colocado em sua chave, com quatro pontos, atrás de Libertad (sete), The Strongest e Caracas (ambos com cinco). No Brasileiro, ocupa apenas o 16º lugar, com três pontos somados em quatro rodadas. Enquanto isso, na Copa do Brasil, venceu o Tocantinópolis, por 5 a 2, no primeiro duelo da terceira fase.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].