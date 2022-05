Recuperado de lesão, Nadal retorna com vitória sobre Kecmanovic em Madri

Por Estadão - Estadão 10

Rafael Nadal estreou com vitória, nesta quarta-feira, no torneio de Madri, em jogo válido pela segunda rodada. Recuperado de uma fissura nas costelas, sofrida antes da final de Indian Wells, em março, o espanhol retornou às competições e venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4)).

Quarto do ranking mundial, Nadal precisou de 1h55 para eliminar um duro adversário, que se recuperou após um primeiro set totalmente dominado pelo espanhol. No segundo set, que teve uma paralisação de meia hora por causa da chuva, Kecmanovic retomou seu melhor jogo e endureceu a disputa, só decidida no tie-break.

Dono de cinco troféus nesta competição, Nadal somou a 21ª vitória na temporada, na qual acumula três conquistas importantes: Aberto da Austrália, Torneio de Melbourne e Acapulco. O adversário do espanhol nas oitavas de final será o belga David Goffin, que eliminou o holandês Botic Van de Zandschulp (6/4 e 6/2).

OUTROS RESULTADOS

O sérvio Dusan Lajovic bateu o norueguês Casper Ruud (7/6, 2/6 e 6/4), enquanto o britânico Daniel Evans derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut (6/3, 5/7 e 7/6). Já o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial, passou pelo croata Marin Cilic (4/6, 6/4 e 6/4). Em outra partida, o britânico Cameron Norrie venceu o americano John Isner (6/4, 6/7 e 6/4.

