'Perlimps', animação de Alê Abreu, terá estreia mundial em festival francês

A animação Perlimps, de Alê Abreu, será exibida na edição deste ano do Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, que será realizado entre 13 e 18 de junho. Foi nesse mesmo evento que o brasileiro, em 2014, que seu longa O Menino e o Mundo recebeu o Prêmio Cristal do júri oficial e o de melhor filme segundo o júri popular.

No material de divulgação encaminhado para a imprensa, Alê Abreu afirma que estrear em Annecy era parte dos “planos sonhadores”. “Estou muito entusiasmado por ter uma première mundial neste grande festival, que é uma referência para o cinema de animação”, afirma o diretor.

A história

Perlimps retrata a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, que são agentes secretos de reinos rivais. Nessa trajetória, a dupla precisa unir forças para encontrar os perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra.

Com trilha musical assinada por André Hosoi, e o desenho de som pelo grupo musical O Grivo, a animação conta com vozes de Lorenzo Tarantelli, Giulia Benite e Stênio Garcia.

Considerado o mais importante evento do gênero, o festival premiou o stop-motion brasileiro Bob Cuspe – Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral, como Melhor Filme na Mostra Contrechamp na edição de 2021.

Em 2018, Rodrigo Faustini trouxe de lá o Prêmio Cristal de melhor curta-metragem na categoria Off Limits com Garoto Transcodificado a Partir de Fosfeno, também premiada, na categoria filmes para a TV, Mateus de Paula Santos ficou com o Leica – Everything in Black and White.

Antes disso, em 2013, outra produção brasileira, a animação Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi, recebeu o Prêmio Cristal do júri oficial e o de melhor filme segundo o júri popular.

