Em decisão extraordinária, BC da Índia aumenta juros em 40 pontos-base, a 4,40%

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O Banco de Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) aumentou a taxa básica de juros em 40 pontos-base, a 4,40%, em decisão de política monetária divulgada nesta quarta-feira, 4. A elevação foi definida em reunião extraordinária, diante de preocupações com a escalada da inflação.

Continua depois da publicidade

Os juros estavam estacionados no nível mínimo histórico de 4% desde o início da pandemia. A autoridade monetária, no entanto, concluiu que, após o encontro mais recente, no mês passado, os gargalos de oferta decorrentes de tensões geopolíticas persistiram. A guerra entre Rússia e Ucrânia e medidas restritivas para conter a covid-19 na China ampliaram as pressões globais sobre os preços.

Neste contexto, o RBI entendeu que a inflação no país ficará elevada por algum tempo, o que justifica medidas para ancorar as expectativas. A instituição disse que focará na retirada da acomodação monetária para tentar estabilizar as dinâmicas inflacionárias.

Advertisement

Após a notícia, o índice S&P BSE Sensex, referência na Bolsa de Mumbai, fechou em queda de 2,29%, a 55.669,03 pontos.

Continua depois da publicidade

André Marinho

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].