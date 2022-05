Boston e Memphis empatam suas séries nas semifinais dos playoffs da NBA

Por Estadão - Estadão 8

Boston Celtics e Memphis Grizzlies empataram suas séries nas semifinais dos playoffs da NBA, ao vencerem, nesta terça-feira, respectivamente Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Cada equipe ganhou uma partida, após duas rodadas, e elas voltam a se enfrentar no sábado, com mando invertido.

Em Boston, Jaylen Brown marcou 25 de seus 30 pontos no primeiro tempo na vitória dos Celtics sobre o Milwaukee Bucks por 109 a 86, empatando a disputa semifinal da Conferência do Leste. Ele foi o cestinha da partida, superando em um ponto Jayson Tatum, seu companheiro de equipe.

Com boa marcação, o Boston Celtics conseguiu conter um pouco o astro Giannis Antetokounmpo, após seu triplo-duplo na abertura da série. O grego marcou 28 pontos, obteve nove rebotes e fez sete assistências.

Peças importantes dos Bucks também não conseguiram ter grandes destaque. Jrue Holiday somou 19 pontos e sete

assistências, enquanto Bobby Portis marcou 13 pontos e agarrou oito rebotes.

Antetokounmpo reconheceu o trabalho feito pelo adversário. “Marcação forte, ativa. Ficou mais difícil encontrar os companheiros de equipe na quadra”, afirmou o craque.

Em Memphis, Ja Morant marcou 47 pontos para igualar seu recorde na pós-temporada e levar o Memphis Grizzlies a um empate, por 1 a 1, nas semifinais da Conferência Oeste, com vitória por 106 a 101 sobre o Golden State Warriors. Morant marcou os últimos 15 pontos para Memphis, começando com 4min16 para o fim da partida.

“Aquela derrota estava em minha mente, obviamente por ter errado aquela bandeja no final”, disse Morant sobre sua falha no final do jogo 1. “Mas antes desta partida, eu disse a mim mesmo que precisávamos de uma vitória, e estávamos indo para obter uma vitória. Eu apenas assumi a responsabilidade de ir lá e fazer isso por nós.”

Com este desempenho, Morant tornou-se o terceiro jogador na história da NBA a somar acima de 45 pontos em

jogos na pós-temporada antes de completar 23 anos. Os outros dois foram LeBron James e Kobe Bryant.

Do lado dos Warriors, o time foi mal nos arremessos de três pontos, ao acertar apenas sete, após 38 tentativas. Stephen Curry terminou com 27 pontos, enquanto Jordan Poole acrescentou 20, Andrew Wiggins outros 16 e Klay Thompson terminou com 12 pontos.

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

