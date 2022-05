Após encontro de ministro com Fux, Defesa cita 'permanente prontidão' para cumprir Constituição

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Dois dias depois de o presidente Jair Bolsonaro participar de atos do 1º de Maio, nos quais houve ataques ao Judiciário e ao Congresso, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse que as Forças Armadas estão em “permanente estado de prontidão” para o cumprimento de suas missões constitucionais. O recado foi transmitido pelo general em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na sede da Corte.

Continua depois da publicidade

Nota divulgada pelo Ministério da Defesa informou que o encontro entre Oliveira e Fux discutiu “o respeito às instituições” e também “a colaboração das Forças Armadas para o processo eleitoral”.

Horas antes, Fux se reuniu com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Os dois defenderam as eleições e pregaram a harmonia entre os Poderes. Pacheco classificou os pedidos de intervenção militar e fechamento do STF como “anomalias graves”, que exigem respostas “na mesma proporção”.

Advertisement

Os encontros ocorreram num momento de crise com os militares, após declarações do ministro do STF Luís Roberto Barroso sobre tentativas de uso político dos quartéis na disputa eleitoral.

Continua depois da publicidade

À época, o titular da Defesa chamou a afirmação de Barroso de “irresponsável” e “ofensa grave”. A relação se tornou ainda mais conflituosa depois que Bolsonaro propôs que as Forças Armadas fizessem uma apuração paralela dos votos, num embate direto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), não participou da conversa entre Pacheco e Fux hoje, mas disse ser preciso “apaziguar os ânimos” e “aliviar a tensão” institucional. “Nós vamos encontrar, não tenho dúvida, uma saída negociada para aliviar um momento de tensão, de pressão, quase que de um período pré-eleitoral”.

Em nota, o STF afirmou que Pacheco e Fux “ressaltaram que as instituições seguirão atuando em prol da inegociável democracia e da higidez do processo eleitoral”. O texto também destacou que o ministro da Defesa assegurou a participação dos militares “para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes”.

Continua depois da publicidade

Weslley Galzo e Felipe Frazão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].