Bahia domina jogo do começo ao fim, goleia Londrina e retoma liderança da Série B

O Bahia conquistou uma vitória mais do que merecida e já desponta, dentro de campo, como um dos fortes candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, pela abertura da sexta rodada, recebeu o Londrina na Arena Fonte Nova, em Salvador, e goleou por 4 a 0. Os baianos dominaram desde os primeiros minutos e reassumiram a liderança.

Com ambição desde o apito inicial, os baianos abriram o placar logo aos quatro minutos, terminaram o primeiro tempo vencendo por 3 a 0 e ainda fizeram um gol na etapa final. Rildo marcou duas vezes, com direito a golaço. Daniel fez outro belo gol e deu assistência para Marco Antônio fechar o placar.

A vitória, além de ajudar a esquecer a derrota para o Ituano, por 1 a 0, coloca o Bahia na liderança isolada com 13 pontos, pressionando Grêmio e Cruzeiro, que têm dez e ainda vão jogar. Já o Londrina acumula cinco jogos sem vencer e segue com cinco pontos, beirando a zona de rebaixamento. A última vitória foi em 10 de abril, quando bateu o Náutico por 2 a 0, na estreia.

O Bahia foi muito superior desde o início e dominou o primeiro tempo, abrindo 3 a 0 no placar. Logo aos quatro minutos, o Bahia recuperou posse de bola no ataque e a bola ficou com Davó. Ele acionou Rildo, que invadiu a área, driblou o goleiro e marcou. O lance foi revisado pelo VAR, mas o gol foi confirmado.

Imponente diante de seu torcedor, o Bahia continuou em cima e fez o segundo logo depois, aos dez minutos, novamente com Rildo. Em nova saída errada do Londrina, a bola ficou com o atacante, que tabelou com Davó e recebeu de volta na meia-lua. Rildo chutou colocado, no ângulo, para marcar um golaço.

O placar se estabilizou a partir daí, mas em nenhum momento o Bahia perdeu o controle da partida. Aos 35 minutos, ainda deu tempo de outro golaço, mas desta vez de Daniel. Após sobra na intermediária, o meia levou para o pé esquerdo e acertou lindo chute, no ângulo.

Com três mudanças no intervalo, o Londrina conseguiu melhorar no segundo tempo. Povoou o meio-campo, segurou um pouco o Bahia, mas não adiantou muito. Na falta em que os paranaenses avançaram um pouco, os mandantes engataram rápido contra-ataque, Daniel deixou Marco Antônio na cara do gol, que chutou muito forte para fazer o quarto.

Depois disso o jogo caiu de rendimento. Com larga vantagem, o Bahia apenas administrou a partida e o Londrina, com medo de goleada ainda maior, se fechou e não ofereceu perigo para mudar o placar.

O Bahia tem duelo na próxima terça-feira contra o Azuriz-PR pela Copa do Brasil.

Na Série B, volta a campo apenas no domingo seguinte (15), às 16h, quando visita o Vasco, em São Januário, no Rio. O Londrina também ganhou bom tempo de preparação. Recebe o Brusque apenas no sábado (14), às 11h, no Estádio do Café, em Londrina.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 0 LONDRINA

BAHIA – Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Rezende (Emerson Santos), Daniel (Gregory), Rildo (Vitor Jacaré) e Marco Antônio (Ronaldo César); Davó (Marcelo Ryan). Técnico: Guto Ferreira.

LONDRINA – Matheus Nogueira; Luan (Denilson), Saimon, Augusto e Felipe Vieira; João Paulo, Luis Mandaca (Jean Henrique) e Caprini (Eltinho); Mirandinha (Alan Ruschel), Gabriel Santos (Salatiel) e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista.

GOLS – Rildo aos quatro e aos dez e Daniel aos 35 minutos do primeiro tempo. Marco Antônio aos 14 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ignácio e Ronaldo César (Bahia). Luan e Gabriel Santos (Londrina).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO – 13.440 pagantes.

RENDA – R$ 217.230,00.

LOCAL – Arena da Fonte Nova, em Salvador (BA).

