'Túnel do Amor' tem participante expulso após quebra de regra

O Multishow anunciou a expulsão de um dos participantes do reality Túnel do Amor. Em nota, a emissora comunicou a decisão, porém não deu detalhes do ocorrido e nem divulgou o nome de quem foi expulso. “O Túnel do Amor é um reality de relacionamentos e, durante a temporada, acontecem momentos de intimidade entre os participantes. As relações devem obedecer ao regulamento, que é de conhecimento de todos, e não há tolerância quando regras de convivência são desrespeitadas. Assim aconteceu nesta edição.”

O canal também informou que o incidente ocorreu quando dois participantes estavam em um momento íntimo e que a produção tomou as medidas necessárias assim que soube. O caso deverá ser esclarecido quando o episódio for ao ar.

“E, em nome da transparência e do respeito ao público do Multishow e também de acordo com a vontade dos envolvidos, tudo será mostrado no programa, na ordem cronológica dos acontecimentos”, finalizou.

