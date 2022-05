BC da Austrália (RBA) eleva taxa básica de juros de 0,10% para 0,35%

Por Estadão - Estadão 5

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, de 0,10% para 0,35%, em sua reunião de política monetária nesta terça-feira (3). O aumento foi o primeiro realizado desde novembro de 2010 e ocorre na tentativa de controlar a inflação no país, que atingiu o nível mais alto em 20 anos. Ainda de acordo com o RBA, novos acréscimos são prováveis nos próximos meses.

“O Conselho está comprometido em fazer o que for necessário para garantir que a inflação na Austrália retorne à meta ao longo do tempo. Isso exigirá um aumento adicional nas taxas de juros no período adiante”, disse o presidente do RBA, Philip Lowe, em comunicado.

No primeiro trimestre deste ano, os preços ao consumidor australiano avançaram a taxa de 5,1% ao ano, com núcleo da inflação em alta de 3,7%. A projeção do RBA é que a inflação permaneça acima da meta até pelo menos meados de 2024. A instituição prevê que a inflação atinja 6,0% até o fim deste ano, com alta de 4,75% no núcleo.

Em comunicado, o RBA também divulgou que espera queda na taxa de desemprego para cerca de 3,5% no início de 2023, o menor nível em quase cinco décadas. A taxa caiu para em torno de 4,0% nos últimos meses.

“Dado o progresso em direção ao pleno emprego e as evidências sobre preços e salários, a retirada de parte do apoio monetário extraordinário fornecido durante a pandemia é apropriada”, disse Lowe. Até o fim do ano, a expectativa do mercado é que o RBA aumente a taxa básica de juros para em torno de 2,5%. Fonte: Dow Jones Newswire.

