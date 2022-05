Ceará defende os 100% e Cuiabá busca a reabilitação na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 7

Em situações diferentes, dois brasileiros entram em campo nesta terça-feira pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O Ceará defende os 100% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá tenta voltar a ganhar depois de duas derrotas seguidas.

Na liderança isolada do Grupo G, com nove pontos em três rodadas, o Ceará recebe o La Guaira-VEN, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Uma nova vitória deixa o time comandado por Dorival Júnior muito perto da classificação.

A derrota em casa para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pelo Brasileirão, já faz parte do passado. Sem muito tempo para treinar, Dorival Júnior deve apostar na manutenção do time que iniciou a partida no último sábado. Do outro lado, o La Guaira-VEN não ganha há um mês e é o terceiro colocado do Grupo G, com apenas um ponto.

Diferente do Ceará, o Cuiabá está em situação delicada na Copa Sul-Americana e precisa de um resultado positivo nesta terça-feira, contra o Racing-ARG, às 19h15 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, para seguir na briga pela classificação no Grupo B.

Depois de estrear com vitória sobre o Melgar-PER, a equipe mato-grossense foi derrotada por Racing-ARG e River Plate-URU. A sequência negativa fez o time estacionar nos três pontos, em terceiro lugar. O Racing-ARG é o vice-líder da chave, com os mesmos seis pontos que o Melgar-PER.

Criticado pela torcida por conta dos recentes resultados – tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos -, o técnico Pintado não descarta mudanças no Cuiabá. Líder do Campeonato Argentino, o Racing-ARG também passa por um momento de instabilidade na temporada e não ganha há três partidas.

