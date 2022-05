Após alta, ex-BBB Rodrigo Mussi agradece por cuidado e carinho que tem recebido

Por Estadão - Estadão 4

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que teve alta hospitalar no dia 28 de abril, após sofrer um acidente de carro na Marginal Pinheiros, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para agradecer todo o apoio que tem recebido durante o tratamento.

“O próprio Rodrigo pediu para que passássemos essa mensagem para vocês hoje! E queria agradecer imensamente ao atendimento e cuidado da Rede Lucy Montoro e do Hospital das Clínicas. Ele está muito grato por tanto carinho e por estarem tratando ele tão bem! Ele pediu que agradecesse por tudo mesmo!”, publicou a equipe do rapaz no Instagram.

A mensagem foi acompanhada de uma frase do banqueiro JP Morgan, divulgada pela Forbes. “Vá até onde a sua vista alcançar e, ao chegar lá, você conseguirá enxergar mais longe.”

No momento, ele está fazendo terapia ocupacional e está sendo acompanhado por fisioterapeutas. Em um comunicado divulgado no último sábado, 30, a família do rapaz informou que ele começou a receber visitas e está muito animado.

“Hoje o Rodrigo iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível, foi bem na fisio e se esforçou bastante, ficou cansado no final, mas mostra seu empenho. As coisas estão a cada dia ficando mais claras pra ele e isso faz parte da terapia! Se alegrou muito com as visitas que recebeu hoje e amanhã o dia será de descanso! Bora Rod, estamos com você!”.

Rodrigo foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, no dia 31 de março, após sofrer o acidente. Ele sofreu um traumatismo craniano e teve fraturas pelo corpo, agora está tendo uma boa recuperação. Passou por três cirurgias e teve alta da UTI na manhã do dia 20 de abril.

Laila Nery, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo.

