João Paulo deixa campo reclamando da arbitragem: 'Até quando vai essa palhaçada?'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Assim que Leandro Pedro Vuaden apitou o fim do clássico no Morumbi, o goleiro João Paulo, o lateral-esquerdo Lucas Pires e alguns reservas santistas foram reclamar do árbitro no centro do gramado. A bronca era pelo lateral que acabou terminando em pênalti para o São Paulo.

Continua depois da publicidade

O bandeirinha havia dado bola para o Santos e o gaúcho acabou mudando a marcação por auxílio do quarto árbitro. A atitude e o consequente gol sofrido causaram indignação nos visitantes, derrotados por 2 a 1.

Desde a marcação do lance que João Paulo não parou de reclamar. Esbravejou antes de Luciano cobrar a penalidade e foi duro em suas declarações após a partida. Questionado sobre o que faltou para o Santos obter um melhor resultado, o goleiro jogou toda a culpa do revés na arbitragem. “Do nosso time não faltou nada, teve entrega de todo mundo, fizemos o combinado, mas infelizmente, mais uma vez, não foi a primeira e nem a segunda, a arbitragem acaba nos prejudicando”, disparou.

Advertisement

E foi além, pedindo respostas da CBF e do comando de arbitragem. “Até quando? Foi pênalti, isso não se discute, mas o bandeirinha marca lateral para nós, o time todo saindo e do nada o árbitro muda o lance. Mais uma vez prejudicado, se a gente fala é punido e com eles não acontece nada.”

Continua depois da publicidade

Cada vez mais irritado, assim como o técnico Fabián Bustos, o goleiro acabou perdendo a compostura e soltou a voz ainda com mais agressividade contra Vuaden. “Fizemos um bom jogo e mais uma vez acontece isso. Até quando vai essa palhaçada? Já está virando palhaçada.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].