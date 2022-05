Halep elimina outra cabeça de chave para ir às quartas em Madri; Azarenka cai

Por Estadão - Estadão 8

Simona Halep continua firme em sua caminhada para tentar conquistar o WTA 1000 de Madri pela terceira vez na carreira. A romena, ex-número 1 do mundo e que busca se reerguer no circuito, derrubou nesta segunda-feira mais uma tenista cabeça de chave na Espanha. Depois de passar por Paula Badosa (cabeça 2), ela superou a jovem americana Coco Gauff (14), com duplo 6/4 e avançou às quartas de final.

Na quarta-feira, Halep terá pela frente a única tenista entre as oito melhores do ranking em Madri que ainda permanece no torneio. Enfrenta justamente a oitava cabeça de chave, a tunisiana Ons Jabeur.

“Acho que joguei muito bem no primeiro set. No segundo, ela mudou a tática e foi super, super agressiva. Foi muito difícil devolver as bolas, mas depois me acalmei e encontrei o ritmo. Me ajustei ao jogo dela e, no final, foi super bom que eu pudesse realmente empurrá-la um pouco para trás”, avaliou Halep.

A romena tem vantagem no duelo com Jabeur de 2 a 1 e vem de vitória sobre a oponente em Dubai, no começo do ano. Mesmo assim, espera ainda mais dificuldades.

“Vai ser uma partida totalmente diferente. Em Dubai, foi muito difícil porque todo mundo (torcida) estava com ela”, disse Halep. “Mas, às vezes eu recebo a energia também da torcida, como aqui com Paula Badosa, então eu não luto com isso. Eu amo a energia na quadra e amo a atmosfera. É bom ter pessoas do que não ter pessoas, então vai ser bom.”

Será um segundo jogo com gosto de vingança para Jabeur, que vinha de perda de título para Belinda Bencic e conseguiu dar o troco com 6/2, 3/6 e 6/2. “Vim aqui para me vingar. Gostaria de ter jogado assim na final em Charleston, para ser honesta”, não escondeu Jabeur.

“Parte de mim está muito orgulhosa de mim mesma por vir hoje e conseguir a vitória. Belinda é uma jogadora incrível e é muito difícil jogar contra ela. Estou muito feliz com o nível que mostrei hoje e espero que esse nível continue para o resto do torneio.”

AZARENKA SE DESPEDE

Victoria Azarenka, de Belarus, se despediu do WTA de Madri ao ser superada sem muito trabalho pelo americana Amanda Anisimova, que se garantiu nas quartas com 6/1 e 6/4. Ela vai encarar a russa Ekaterina Alexandrova, algoz da checa Marie Bouzková, com triunfo de virada por 6/7 (4/7), 6/0 e 7/5.

Estadao Conteudo

