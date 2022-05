Manchester United vence Brentford em jogo com clima de despedida no Old Trafford

Por Estadão - Estadão 7

O Manchester United venceu o Brentford por 3 a 0 em uma partida com clima de despedida nesta segunda-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Último compromisso desta temporada no Old Trafford, o jogo marcou também a última vez que alguns jogadores defenderam a camisa dos “diabos vermelhos” no estádio.

Já confirmados como nomes fora dos planos de Erik Ten Hag, contratado para assumir o comando técnico na temporada 2022/2023, Juan Mata e Nemanja Matic foram aplaudidos quando substituídos no segundo tempo e se despediram dos torcedores. Atletas como Edinson Cavani e Phil Jones, que entraram ao longo da partida, também devem sair do clube. Grande astro do elenco, Cristiano Ronaldo não tem futuro definido.

A temporada, contudo, não acabou. Ainda sob o comando de Ralf Rangnick, que em breve passará o bastão a Ten Hag, o United tem mais dois jogos pelo Inglês, contra Brighton e Crystal Palace, ambos fora de casa. O time de Manchester é o sexto colocado, com 58 pontos, três atrás do quinto colocado Tottenham e cinco atrás do quarto Arsenal. Como tem dois jogos a mais que todos os times que estão à sua frente, está praticamente fora da briga por uma vaga na Liga dos Campeões e, por isso, se dedica a confirmar a classificação para a Liga Europa.

O início do jogo desta segunda foi de um ambiente amigável na arquibancada, de onde torcedores do time da casa aplaudiram o adversário Christian Eriksen quando ele se posicionou para cobrar um escanteio. O carinho se deve ao drama vivido pelo dinamarquês, que voltou a jogar nesta temporada após sofrer uma parada cardíaca em campo, enquanto jogava pela sua seleção na Eurocopa.

Pouco depois de acalentar o meia do Brentford, a torcida comemorou um gol marcado por Bruno Fernandes, aos oito minutos, em um chute de primeira. Outras chances foram criadas, as melhores delas com participação de Cristiano Ronaldo, mas a rede não voltou a ser balançada durante a etapa inicial.

Ligado no começo do segundo tempo, o United criou chances logo no começo, como um chute de Dalot que parou no travessão, mas deu alguns espaço para o Brentford também criar chances. De qualquer forma, ampliou o placar no momento em que Ronaldo converteu um pênalti sofrido por ele mesmo, aos 15 minutos .

Na reta final da partida, instaurou-se o clima de despedida. Ao ser substituído pelo brasileiro Fred, o volante Matic, que anunciou nesta semana estar deixando o time de Manchester, foi bastante aplaudido. No minuto seguinte, aos 26, os aplausos deram lugar aos brados de comemoração por mais um gol, desta vez marcado por Varane.

Então, foi a vez de Mata, outro atleta se despedindo do clube, deixar o campo e ser aplaudido. Cavani, substituto do espanhol, é outro que está indo embora, portanto entrou para jogar sua última partida no Old Trafford como jogador do United. Phil Jones, que entrou no lugar de Elanga, também não deve permanecer para a próxima temporada.

