Acelen reduz preço do gás em 10,7% e sobe o do diesel em 11,3% e gasolina em 6,7%

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, reduziu em média o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em 10,7%, a partir de 1º de maio, e aumentou o preço do diesel em 11,3% e da gasolina em 6,7%. Com isso, o gás de cozinha no mercado baiano passa a ser mais barato do que o comercializado pela Petrobras no mercado interno.

Continua depois da publicidade

Segundo a Acelen, braço do fundo de investimento árabe Mubadala, o preço em reais por tonelada (R$/t) do GLP passou a ser de R$ 4,14 a R$ 4,04, dependendo do mercado.

Nas refinarias da Petrobras, o preço médio é de R$ 4,23 desde 9 de abril, quando a estatal reduziu o combustível em 5,5%, para R$ 4,23 por tonelada.

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: aten[email protected].