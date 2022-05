'Para sempre', diz Adriane Galisteu em homenagem aos 28 anos da morte de Senna

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Neste domingo, 1º de maio, completou 28 anos da morte de Ayrton Senna e a saudade ficou para muitas pessoas. Uma delas é Adriane Galisteu, que viveu um romance com o piloto de Fórmula 1.

Continua depois da publicidade

A apresentadora do Power Couple Brasil usou as redes sociais para homenagear Aytron, que sofreu um acidente fatal durante uma corrida na Itália, em 1994. “Para sempre”, escreveu Adriane. Os dois namoraram um ano e meio, entre 1993 até o dia da morte do piloto.

Nos comentários da publicação de Galisteu, fãs declararam sentir saudades de Senna. “Pra sempre mesmo… Para você e pra nós”, escreveu uma seguidora. “Eterno Senna. Que saudades”, declarou outra internauta. “Torci tanto por vocês”, disse uma fã.

Advertisement

Em recente entrevista ao Ticaracaticast, Adriane Galisteu relembrou a última conversa que teve com Ayrton Senna. Segundo ela, eles conversaram por telefone no dia da morte do piloto, momentos antes da largada da corrida.

Continua depois da publicidade

“Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse ‘estou p*to’, não estava querendo correr e ainda me falou ‘é a primeira vez que não quero correr'”, relembrou.

Ainda na conversa do podcast, ela contou ter sido comunicada da tragédia quando já estava no aeroporto. “Pensei que estivesse desmaiado, talvez quebrado a perna, mas naquela hora nunca imaginei que tivesse morrido”, contou.

Redação, O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].