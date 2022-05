Com gol brasileiro, Arsenal vence West Ham e recupera 4ª colocação no Inglês

Por Estadão - Estadão 6

O Arsenal cumpriu seu papel diante do West Ham e retomou o quarto lugar do Campeonato Inglês, que definirá a última vaga do torneio para a próxima Liga dos Campeões. Com assistência de Martinelli e gol de Gabriel Magalhães, o time de Mikel Arteta venceu por 2 a 1 no London Stadium neste domingo, pela 35ª rodada.

O Arsenal chegou a ser ultrapassado pelo Tottenham na manhã deste domingo, mas recupera a quarta posição com a terceira vitória seguida no campeonato, somando 63 pontos. Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Inglês, o West Ham dá adeus à briga por G4, fica em sétimo com 52 pontos. A Liga Europa passa a ser o único caminho para o West Ham garantir vaga na Liga dos Campeões.

Os times fizeram um primeiro tempo bem jogado, com direito a muita disputa e equilíbrio. Os gols saíram na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Bukayo Saka cobrou escanteio e o zagueiro Bob Holding subiu na entrada da pequena área para cabecear no cantinho e abrir o placar.

O West Ham reagiu ainda no primeiro tempo, aos 45. Coufal foi lançado na linha de fundo, dominou e bateu para o meio da área. A bola chegou em Jarrod Bowen, que repetiu os movimentos do companheiro e finalizou seco no canto para empatar a partida por 1 a 1.

A agitação persistiu no segundo tempo e uma dobradinha brasileira logo aos 9 minutos recolocou o Arsenal em vantagem no confronto londrino. Após escanteio, a bola sobrou em Gabriel Martinelli, que cruzou rápido para o compatriota Gabriel Magalhães cabecear firme para o gol. A bola veio à queima-roupa e Fabianski não conseguiu defender.

A partida seguiu aberta, com o West Ham ficando mais no ataque enquanto o Arsenal descia com perigo em jogadas rápidas. Em uma delas, Nketiah bateu de fora da área no cantinho, mas Fabianski fez boa defesa. Nos minutos finais, o clima do jogo esquentou e o West Ham foi com tudo para o ataque, mas parou na defesa do Arsenal.

Antes do clássico decisivo contra o Tottenham, que deve definir qual dos times vai para a próxima Liga dos Campeões, o Arsenal receberá o Leeds United no Emirates Stadium na próxima partida. Já o West Ham tentará se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt na ida da semifinal da Liga Europa. Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso do time de David Moyes será contra o rebaixado Norwich.

