Heard perde tempo de tela em Aquaman após batalha judicial com Johnny Depp

A atriz Amber Heard perdeu tempo de tela e aparece em apenas dez minutos do filme Aquaman: The Lost Kingdom. O corte acontece em meio à batalha judicial com seu ex-marido, Johnny Depp. A informação é da repórter Grace Randolph, do portal Rotten Tomatoes.

Ela está sendo processada por difamação, após denunciar violência doméstica em casamento com Johnny. Ele nega que as agressões tenham acontecido e acusa a ex-mulher de ser a responsável pela perda de seu papel lucrativo na franquia Piratas do Caribe, como o capitão Jack Sparrow.

Em meio ao escândalo, fãs do ator fizeram uma petição pedindo a saída de Amber do elenco de Aquaman, que, segundo a revista norte-americana Dailymail, já ultrapassa dois milhões de assinaturas.

A personagem da atriz, Mera, é a rainha de Atlântida e esposa do Aquaman. Após os cortes, a personagem aparece por menos de dez minutos em todo o filme. Aquaman: The Lost Kingdom deve chegar aos cinemas em 2023, ainda sem data definida.

Após a petição, fãs da atriz alegam que Mera já teria pouco tempo de tela em Aquaman e a situação não teria sido modificada após o julgamento. A Warner decidiu não se pronunciar sobre o contrato com Amber Heard até o fim da batalha judicial.

