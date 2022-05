Everton vence Chelsea com gol de Richarlison e se mantém vivo no Inglês

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Com rodadas cada vez mais decisivas, o Campeonato Inglês vai chegando em sua reta final. Neste domingo, o Tottenham bateu o Leicester por 3 a 0 e conquistou pontos importantíssimos na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Já o Everton conseguiu uma vitória heroica por 1 a 0 contra o Chelsea e se mantém vivo na luta para fugir do rebaixamento. Richarlison marcou o gol da vitória e o goleiro Pickford foi o grande herói da partida.

Continua depois da publicidade

Jogando no Tottenham Hotspur Stadium, o time da casa foi consistente e venceu o Leicester por 3 a 0, com destaque individual para Heung-min Son, com dois gols e uma assistência. O time de Antonio Conte chega aos 61 pontos, na quarta colocação, ultrapassando o Arsenal, que ainda joga neste domingo. Já o Leicester é o 11º colocado, com 42 pontos.

Em um jogo de fortes emoções, o Everton volta a renovar suas esperanças na sobrevivência. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea no Goodison Park, o time de Frank Lampard segue na 18ª posição, na zona de rebaixamento, com 32 pontos. O Everton tem dois pontos a menos e também um jogo atrasado em relação aos dois primeiros times fora da zona de rebaixamento, Leeds e Burnley. Já o Chelsea parece estar com a vida definida, na terceira colocação, com 66 pontos.

Advertisement

No primeiro tempo, o jogo teve o Everton competindo de igual para igual com o Chelsea, mas poucas chances de gol. Apesar das tentativas lá e cá, a partida foi muito pegada e nenhum dos dois times conseguiu espaço para criar grandes oportunidades nos 45 minutos iniciais.

Continua depois da publicidade

Bastou um minuto após a bola rolar na volta dos vestiários para o Everton marcar um gol importantíssimo com o brasileiro Richarlison. Após cobrança de lateral, o ataque do Everton pressionou, recuperou a bola perto da área do Chelsea e a bola sobrou para Richarlison finalizar na saída de Mendy e fazer 1 a 0. O Everton por pouco não ampliou aos 4 minutos com o lateral Mykolenko, que recebeu ótimo passe de Doucouré, mas finalizou por cima do gol.

O Everton conseguiu se salvar em um lance sensacional. Após finalização do Chelsea, a bola pegou nas duas traves, mas não entrou e ainda sobrou para mais uma batida de Azpilicueta, defendida em cima da linha por Pickford. No lance seguinte, o goleiro defendeu um chute de Rudiger com o rosto para manter o Everton em vantagem.

No fim do jogo, o Chelsea se mandou para o ataque, mas Pickford seguiu trabalhando muito bem. Os últimos minutos foram muito agitados, com chances de perigo para os dois times. O grande destaque foi mesmo Pickford, que fechou o gol do time azul de Liverpool.

Continua depois da publicidade

TOTTENHAM VENCE COM SHOW DE SON

A dupla Heung-Min Son e Harry Kane precisou de 21 minutos para abrir o placar a favor do Tottenham. O sul-coreano cobrou escanteio na primeira trave e o atacante inglês apareceu no meio da zaga para cabecear e fazer 1 a 0. Apesar do Leicester ter ficado mais com a bola, o Tottenham finalizou mais no primeiro tempo e conseguiu manter a vantagem.

No segundo tempo, o time de Londres não demorou para ampliar, aos 15 minutos. Desta vez Son apareceu para marcar o segundo gol do Tottenham. Kulusevski fez grande jogada, encontrou Son na área, o asiático girou e finalizou cruzado para fazer 2 a 0.

Para fechar o dia mágico, Son ainda marcou um gol de placa aos 34 minutos. O camisa 7 recebeu de Kulusevski e acertou um chutaço cruzado no ângulo do gol de Schmeichel, fazendo 3 a 0. Nos acréscimos, o Leicester ainda arrumou tempo para descontar com Iheanacho. O atacante avançou e acertou um belo chute da entrada da área para fechar o placar.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].