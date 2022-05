Evento do PT pelo Dia do Trabalho começa em SP; discurso de Lula é esperado

Por Estadão - Estadão 9

Começou neste domingo o evento realizado pelo Partido do Trabalhador (PT) junto a várias centrais sindicais – CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor – no Pacaembu, em São Paulo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras lideranças do PT confirmaram presença na comemoração ao Dia do Trabalhador. Lula deve discursar por volta do meio-dia.

Nas redes do partido, o mote principal do evento gira em torno da alta taxa de desemprego e de informalidade. “Precisamos recuperar a geração de empregos e os direitos dos trabalhadores, cuidar dos problemas reais do país. Nos vemos lá”, disse Lula em sua conta no Twitter, confirmando presença no evento.

