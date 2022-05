❄️Incaper prevê queda acentuada de temperatura nesta quinta (19) no ES

Por Redação - Redação 33

Nesta quinta-feira (19), a nebulosidade diminui sobre o Espírito Santo. Quase nenhuma nuvem se forma na metade sul-capixaba, inclusive na Grande Vitória e não há expectativa de chuva em todas as regiões.

Segundo o Incaper, a incursão de uma massa de ar de origem polar deve contribuir para o declínio acentuado das temperaturas mínimas no Estado (veja no Aviso Meteorológico Especial).

Os ventos seguem soprando com moderada intensidade no litoral, sendo também esperadas algumas rajadas nas áreas do interior do Espírito Santo. Há risco de geada nos trechos de altitude elevada no Estado. O mar deverá ficar agitado por todo o trecho litorâneo.

Na Grande Vitória, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 12 °C e máxima de 24 °C. Vitória: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 10 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 17 °C.

Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 06 °C e máxima de 21 °C. Nas áreas altas: mínima de 03 °C e máxima de 18 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 13 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

