Zé Lima sanciona reajuste de 11,07% para servidores de Itapemirim

O prefeito em Exercício de Itapemirim, José de Oliveira Lima, o Zé Lima, sancionou a Lei Complementar 260/2022, que concede reajuste salarial de 11,07% aos servidores municipais. Fazem jus à revisão geral anual da remuneração os servidores públicos municipais da administração direta e indireta, efetivos, contratados, empregados públicos ou em comissão. O percentual de revisão geral aplicado tem como referência o índice do INPC/IBGE de novembro de 2020 a outubro de 2021.

O PLC 003/2022 foi aprovado no último dia 12 na Câmara Municipal de Itapemirim e o chefe do Executivo, Zé Lima, sancionou a Lei Complementar 260/2022 no dia 13 (quarta-feira). Aos servidores inativos e pensionistas que percebem proventos pagos pelo IPREVITA com direito à paridade, respeitar-se-á os índices e datas contidos na Lei.

“Temos trabalhado também na valorização e qualificação profissional dos nossos servidores públicos municipais, entendemos que esse reajuste se faz necessário, é possível dentro do nosso orçamento e temos certeza de que a valorização ao funcionário reflete no bom atendimento para com a nossa população”, destacou.

