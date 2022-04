Wilder Barboza se filia ao União Brasil e é pré-candidato a estadual

Por Marcos Freire - Marcos Freire 12

Advertisement

Advertisement

Há muitos anos atuando na gestão pública e política, na região do Caparaó Capíxaba e sul do Estado, principalmente, o professor de História e atualmente assessor da presidência da Assembleia Legislativa (Ales), Wilder Barboza, é um dos mais novos filiados do União Brasil. E anunciou, neste sábado, que é pré-candidato a deputado estadual, o que coloca como fruto de sua trajetória de vida e do incentivo de amigos e lideranças políticas.

Continua depois da publicidade

Wilder Barboza já foi candidato a vereador (2000) e prefeito (2004), em Divino de São Lourenço, onde atuou como secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo, de Planejamento e de Educação, em administrações diferentes. Além disso, foi controlador geral interno e secretário municipal de Educação de Dores do Rio Preto.

Trabalhou, ainda, como assessor parlamentar, na Assembleia Legislativa, junto ao então deputado estadual Rodrigo Coelho (hoje, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado). Atualmente, trabalha com o presidente da Ales, deputado estadual Erick Musso. E nestas assessorias, tem trabalhado pela região do Caparaó e sul do Estado.

Continua depois da publicidade

A partir disso e com o incentivo de amigos e lideranças políticas, Wilder Barboza resolveu colocar seu nome à disposição para a candidatura de deputado estadual. Destacando que conhece muito bem a região e o Estado. “Sou de Divino de São Lourenço, morei e trabalhei em Dores do rio Preto, morei em Guaçuí, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, e trabalhei em Ibitirama, além de percorrer a região, como assessor parlamentar, há algum tempo”, enfatiza.

Desenvolvimento

Ele afirma que conhece as demandas do dia a dia da população e que, se for deputado, pretende realizar um mandato voltado para o desenvolvimento regional. “Pretendo desenvolver pautas voltadas para o desenvolvimento econômico e social, com pautas na agricultura, turismo e meio ambiente, por conta da minha formação e do quanto gosto da área”, coloca. “Quero ser um porta voz da Educação, lutar por um ensino de qualidade e ser representante dos nossos professores e professoras”, completa.

Sobre a escolha do União Brasil, Wilder ressalta que é um partido novo, onde enxerga a possibilidade de “participar da construção do Espírito Santo e de um Brasil melhor e mais justo”. “Na sua fundação, foi definido um manifesto que afirma as posições políticas da União Brasil, com quatro diretrizes, com o valor da democracia, como sistema político pautado pela tolerância, pluralidade, respeito e diálogo, o valor do Estado, da liberdade e da família, além de 44 princípios base do partido”, destaca.

Advertisement

Wilder Barboza

Continua depois da publicidade

Wilder Barboza é casado com Alexandra Dutra e pais dos gêmeos Bento e Helena. Graduado em História, pela Fafia, e pós-graduado em História do Brasil e Gestão Pública, atuou como professor, na rede municipal de Divino de São Lourenço e em escolas da rede estadual, no mesmo município e em Ibitirama. Também coordenou, nos anos seguintes, o Programa Fome Zero, do Governo Federal, na região Sul do Estado, e o recadastramento de Pescadores no Espírito Santo, por meio do Ministério de Aquicultura e Pesca. Coordenou, ainda, o Sistema Nacional do Emprego (Sine) no Espirito Santo e foi assessor na Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social (Setades).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].