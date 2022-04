Vítimas tentam reagir, mas carro é levado em assalto em Cachoeiro

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 387

Na noite do último feriado (21), a câmera de segurança de uma padaria localizada na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro, flagrou imagens de um assalto. No crime, é possível ver o momento que dois homens abordam as vítimas que estavam dentro do veículo.

O veículo foi levado pelos bandidos. No momento da fuga, populares tentaram impedir a ação criminosa, o que não é orientado pela polícia nesses casos.

A Polícia Militar informou que o carro foi localizado abandonado, pouco tempo depois na avenida Aristides Campos, no bairro Santa Leopoldina

