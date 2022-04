VÍDEO | Adolescente de 16 anos assaltada em Venda Nova foi ferida com lixa de unha; suspeito foi preso

Por Redação - Redação 98

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante prendeu um jovem de 21 anos, no bairro Bananeiras, na tarde dessa quinta-feira (28). Ele é suspeito de ser o autor de uma tentativa de latrocínio ocorrida contra uma adolescente de 16 anos, na última quarta-feira (27), no bairro Vila Betanea, também em Venda Nova.

No dia do fato, o suspeito se aproximou da vítima e anunciou o assalto, pedindo o celular dela. Assustada, ela gritou e acabou sendo ferida na barriga por lixa de metal pontiaguda. Com receio de ser detido por populares, o suspeito fugiu e não foi localizado. Ele não conseguiu roubar o celular.

A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, onde passou por uma cirurgia, mas passa bem.

O Deic foi informado do caso e, com apoio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações e realizaram diversas diligências.

“Fomos atrás das imagens, possíveis testemunhas, achamos vídeos do autor e reconstruímos o trajeto dele. Assim que foi possível identificá-lo, fomos na casa dele e o conduzimos para a delegacia”, contou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova, delegado Cláudio Rodrigues.

No primeiro momento, o acusado negou ser o autor dos fatos, mas ao fazer a revista, os policiais encontraram a lixa de unha que possivelmente teria sido utilizada no crime. Após ser confrontado com as provas, o suspeito confessou o crime.

Enquanto ele prestava depoimentos, o delegado plantonista, Alberto Roque, solicitou um mandado de prisão temporária. O jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

