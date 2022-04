Vereadores de Cachoeiro questionam o Executivo sobre novo piso do magistério

Por Redação - Redação 66

Advertisement

Advertisement

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim da última terça-feira (5), e a convite da Comissão de Educação da casa, as secretárias de Administração, Lorena Vaques Silveira, e de Educação, Cristina Lens, esclareceram sobre o que tem impedido o reajuste do piso salarial do magistério no município.

Continua depois da publicidade

Em fevereiro deste ano, o Governo Federal concedeu reajuste de 33,24% sobre o piso de remuneração dos professores. No entanto, não anunciou o repasse de verbas da União, pelo Fundeb, para as Prefeituras fazerem o pagamento, deixando a questão por conta de cada ente federativo.

A secretaria de Administração, Lorena Vasques Silveira, esclareceu que a nova Lei do Fundeb, n.º 14.113/2020, revogou a lei anterior, publicada em 2007, que definia o valor e as regras de atualização do salário do magistério.

Segundo a secretária, o novo piso foi homologado apenas por uma portaria do Ministério da Educação, e não por lei federal, o que deixou os entes federativos de todo o país sem segurança jurídica para realizar o pagamento, enquanto aguardam posicionamento de tribunais superiores e órgãos de controle sobre a questão.

Continua depois da publicidade

“Precisamos minimamente da edição de uma medida provisória, algo que tenha força de lei”, explicou a secretária de Educação.

Vereadores querem levar assunto ao Tribunal de Contas

O vereador Alexandre de Itaoca, após anunciar que o assunto será levado ao Tribunal de Contas do Estado, para que as Prefeituras saibam se podem fazer o reajuste segundo disposto na portaria ministerial, questionou às secretárias se, caso autorizado, o município terá condições de realizar o pagamento sem o repasse de verbas do Fundeb.

A secretária de Administração lembrou que recentemente o Tribunal de Contas emitiu parecer relacionando os municípios capixabas que não poderiam mais realizar reajustes salariais em 2022, sob pena de ferirem a legislação.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Mas a gente vai avaliando as contas mês a mês, para ver a arrecadação do município, ver os repasses do governo federal, ver as possibilidades. Tudo que envolve orçamento, precisa ser feito de forma muito responsável”, disse Lorena.

“Os professores precisam e merecem um aumento significativo, mas temos que encontrar a forma mais adequada para fazer isso, para que não gere nenhum tipo de irregularidade para o município e que precise ser respondida juridicamente lá na frente”, finalizou a secretária de Educação, Cristina Lens.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].