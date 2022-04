Vereador cobra aplicação de revsol e fim de hora máquina para agricultor em Guaçuí

Por Marcos Freire - Marcos Freire 38

Advertisement

Advertisement

O vereador de Guaçuí, Nelson César Ibanez Fernandes – Nelsinho, está cobrando a aplicação de revsol urgente, da administração municipal, e também o fim da cobrança de hora máquina dos agricultores do município. Segundo ele, a não aplicação do revestimento que visa a conservação mais duradoura das estradas vicinais não se explica, dando exemplo de outros municípios que já estão adiantados nesse serviço.

Continua depois da publicidade

Na última sessão da Câmara de Guaçuí, realizada na terça-feira (26), ele apresentou um vídeo de São José do Calçado, onde o prefeito Antônio Coimbra de Almeida – Cuica, anuncia a finalização da aplicação de revsol na estrada da região da comunidade do Jacá. Nelsinho também disse que outros municípios, da região do Caparaó, já realizaram o mesmo serviço, enquanto Guaçuí tem o produto estocado e não inicia sua aplicação.

“Gostaria de saber o que está faltando para que comece a aplicação do revsol, quando vai começar, porque o material está estocado e nada acontece”, questiona o vereador. “Temo material e já deu tempo disso ser preparado, então, não fez porque não quis”, completa.

Hora máquina

Além disso, Nelsinho solicitou que a Prefeitura veja a possibilidade de não cobrar hora máquina dos produtores rurais de Guaçuí. Ele também ressaltou que outros municípios do sul do Estado têm várias políticas públicas de incentivo ao agricultor. “Se quiser ter investimento na agricultura tem que gastar dinheiro com o homem do campo”, afirma. “E se gastar no lugar certo, o homem do campo vai ter vida melhor, então, vai conseguir investir e produzir mais, mas não tem investimento para o homem do campo, não tem estrada, e ainda quer cobrar hora máquina”, completa.

Continua depois da publicidade

O assunto foi levantado devido a uma indicação proposta pela presidente da Câmara, vereadora Maria Lúcia das Dores. Ela solicitou à Prefeitura que viabilize um incentivo ao produtor rural para a retirada do calcário da fábrica por um preço mais acessível e que seja transportado até a propriedade, pelos caminhões do Pronaf, sem custos. O assunto provocou questionamentos do vereador Nelsinho e outros quanto à falta de incentivo aos agricultores de Guaçuí.

Resposta

Em resposta à nossa reportagem, a secretária de Agricultura de Guaçuí, Christiany Fitaroni, afirma que a aplicação do revsol está no planejamento de sua Secretaria para ser executada breve e os responsáveis pela empresa doadora do resíduo terão que acompanhar a aplicação piloto. Enquanto isso, a Secretaria de Agricultura está cumprindo a programação de manutenção dos piores trechos decorrentes das chuvas e está organizando os equipamentos necessários para que a manutenção das estradas rurais não fique prejudicada no período da aplicação do revsol.

Sobre o serviço de hora máquina, Christiany Fitaroni explica que isso é realizado, pela Secretaria, por meio do Programa Ação no Campo, de acordo com a lei 4.200/2017 (http://www3.cmguacui.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L42002017.html) que regulamenta a realização de serviços públicos em propriedades particulares. Segundo ela, a legislação vigente é um mecanismo legal utilizado para que o poder executivo possa prestar tais serviços dentro da legalidade. Para ter acesso ao programa, o produtor rural precisa estar em conformidade com o que a legislação regulamenta.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].