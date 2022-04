Uso de máscara deixa de ser obrigatório a partir desta quarta-feira em todo o Espírito Santo

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 759

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou na tarde desta quarta-feira (6), que o uso de máscara deixa de ser obrigatório em todo o Estado, e que não há mais a exigência de apresentação do passaporte vacinal. A medida passa a valer já nesta quarta.

“Os números estão em queda no nosso Estado. No mês de março, tivemos 8.700 casos de Covid e nesses seis primeiros dias de abril, temos 273, e estamos caminhando para termos menos de dois mil casos confirmados. Por conta dessa diminuição dos casos, estamos mudando, a partir de hoje, o modelo de gestão da pandemia no Espírito Santo”, explica Casagrande.

Segundo o governador, a principal medida é que o Espírito Santo não terá mais o Mapa de Risco. “A pandemia agora será tratada como outro assunto da área de saúde no Estado. Divulgamos 101 mapas de risco, e agora paramos com as publicações, que eram feitas às sextas-feiras. Com isso, o uso de máscara deixa de ser obrigatório no Estado, e também não teremos mais a exigência do passaporte vacinal”, continua.

Casagrande ressaltou ainda que as medidas começam a valer nesta quarta-feira (6), mas que há sempre a recomendação de quem ainda não se vacinou, que tome as doses necessárias da vacina. “Foi a vacina que nos trouxe a esse momento”, completa Casagrande.

