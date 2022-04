Unimed Sul Capixaba contrata colaborador autista após estágio e desempenho positivo

Por Redação - Redação 36

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado neste sábado (2), busca dar visibilidade, destacar os avanços e refletir sobre os desafios daqueles que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em Cachoeiro de Itapemirim, a data será ainda mais especial para Daniel Costa Sardenberg, autista de 24 anos, recém-contratado pela Unimed Sul Capixaba na função de auxiliar administrativo.

Daniel teve sua Carteira de Trabalho assinada pela operadora de saúde no mês de março, após dois anos atuando como estagiário no setor de Almoxarifado.

“O compromisso que empreendemos com o Daniel iniciou há dois anos, quando fizemos o primeiro contato com a Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim (Apaches), que realiza um excelente trabalho direcionado à melhoria da qualidade de vida da pessoa com autismo”, afirma o gerente de Gestão de Pessoas e Serviços da Unimed Sul Capixaba, Atílio Peixoto.

O gestor destaca que o processo até que se chegasse à contratação envolveu várias etapas, com muita responsabilidade e consistência. “Antes de recebê-lo, realizamos um trabalho de ambientação, que incluiu diálogos com a família, visita da mãe dele para conhecer a Unimed Sul e a equipe, visita do Daniel acompanhado pela mãe, diálogos e orientação psicológica para a equipe, entre outras iniciativas”.

Atílio Peixoto conta que durante todo o estágio Daniel foi bem avaliado pelos gestores e colegas de trabalho. Para o gestor, a experiência da Unimed Sul com um olhar voltado para a inclusão traz ganhos para toda a região Sul ao apresentar para outras organizações e para a sociedade de um modo geral, que é possível levar mais diversidade para dentro das empresas.

“Daniel é o primeiro autista contratado da Unimed. Esse é um exercício de inclusão claramente possível quando é feito com dedicação e cuidado. Nós também evoluímos muito com a presença do Daniel na cooperativa, com um olhar verdadeiramente voltado para a inclusão e à diversidade”, completa.

Daniel aumentou desenvolvimento cognitivo na Unimed

A servidora pública, Telma Veridiano Costa Sardenberg, mãe do Daniel, conta que, desde que ingressou na Unimed Sul Capixaba, o filho tem demonstrado um aumento em seu desenvolvimento cognitivo. “Quando entrou na Unimed, o Daniel ainda tinha uma interação social muito ruim e passava por um momento difícil devido à morte do pai. A Unimed Sul foi o local onde ele fez os primeiros amigos. A inclusão na empresa foi completa e ele ama o trabalho”, diz.

Telma destaca que hoje Daniel já conversa mais e melhor, tem interesses e entendimento em diversos assuntos, além de responsabilidades do dia a dia, como administrar o próprio dinheiro. Em dezembro de 2021, também teve todos os medicamentos suspensos e ainda neste ano se forma no curso superior de Administração.

“Precisamos falar mais sobre o autismo na fase adulta e como o autista pode ser útil. O Daniel tem um perfil muito determinado. Ele sempre falava: ‘– Eu vou trabalhar na Unimed’. Estava muito confiante de que seria contratado”, afirma.

Um dos sonhos do Daniel é o de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desejo que vinha sendo adiado por dificuldades para realizar o teste psicotécnico, necessário no processo de habilitação.

“Neste ano, ele refez o teste e tirou a pontuação máxima. A psicóloga da clínica credenciada atribuiu o resultado ao desenvolvimento cognitivo conquistado com a ajuda do trabalho. Ele já está na autoescola e muito feliz. A importância deste trabalho está na dignidade dele. É por toda transformação que houve na vida dele”, finaliza Telma Sardenberg.

