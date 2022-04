Unidades de saúde de Cachoeiro avaliam riscos de câncer com ajuda da tecnologia

Por Redação - Redação 4

Nesta sexta-feira (8), é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, data escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar as pessoas sobre os cuidados de prevenção da doença, que é uma das principais causas de óbitos no mundo.

Em Cachoeiro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) contam com a plataforma digital PreviNEO, que auxilia na identificação precoce de cinco tipos de cânceres. A avaliação de risco oncológico pode ser realizada nas próprias UBS por meio da ferramenta, que calcula a suscetibilidade do paciente para o desenvolvimento dos cânceres de próstata, mama, colo do útero, pulmão e cólon.

A verificação é feita por meio de diversas perguntas específicas, que auxiliam na possível identificação, pois a PreviNEO indica um algoritmo de cálculo de acordo com os fatores de risco que o paciente apresenta.

Quem deseja realizar a avaliação pode agendar o atendimento com um enfermeiro da UBS, pelo site: (agende.cachoeiro.es.gov.br). A plataforma também pode ser acessada pelo próprio cidadão para uma autoavaliação.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, é muito importante que as pessoas tomem conhecimento das formas de prevenção ao câncer, pois uma vez detectada a doença de forma precoce, as chances de sucesso no tratamento são maiores.

“A PreviNEO, que é uma parceria da Prefeitura de Cachoeiro com o Hospital Evangélico, é uma ferramenta muito importante para a identificação de cinco tipos de câncer, que estão entre os de maior incidência na população brasileira. Na maioria dos casos, o diagnóstico precoce é fundamental para o êxito no tratamento. Por isso, pedimos às pessoas que fiquem sempre atentas aos sinais que o corpo apresenta e, também, que busquem uma vida saudável, com alimentação regrada e prática de atividades físicas”, destaca o secretário.

