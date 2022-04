“Uma publi rendeu mais do que 5 anos do meu salário como professor”, diz Arthur Picoli

Por Redação - Redação 19

O cachoeirense Arthur Picoli contou que uma ‘publi’ de cerveja rendeu mais do que 5 aos do salário como professor. Ele deu aulas de educação física na rede pública de ensino em Cachoeiro de Itapemirim e ganhou notoriedade ao participar da edição do Big Brother Brasil (BBB 21).

Ao ser questionado em uma entrevista do G1, se em um paredão ‘salário de professor’ versus ‘cachê de ex-BBB’, qual dos dois seria eliminado, ele foi direto. “A remuneração nos colégios sairia com 99,9% de rejeição”, aponta.

Arthur defende seu palpite com um argumento matemático: uma ‘publi’ que fez para uma marca de cerveja, no início de 2022, rendeu uma quantia equivalente à que ele receberia em cinco anos como professor.

“Seria muito ‘da hora’ voltar a dar aula, não me falta vontade. Mas, pensando no meu futuro e sabendo da realidade da educação no Brasil, fica inviável abrir mão da publicidade”, conta.

Arthur Picoli, de 27 anos, decidiu ser professor depois que a carreira como jogador de futebol não deu certo. Para continuar na área de esportes, escolheu entrar na faculdade de educação física.

Logo nos primeiros semestres do curso, já começou a trabalhar em escolas, substituindo docentes quando algum deles faltava. Depois, em uma vaga fixa, ingressou na rede pública de Cachoeiro por um programa do Ministério da Educação (MEC).

Uma publi gera renda mais

“Eu queria ser o professor que não tive: parceiro, que me ensinasse algo e que mostrasse que educação física não é só recreação”, diz.

Ele ressalta que tinha uma boa relação com os adolescentes. “Eu, com 20 anos, era muito próximo dos alunos de 17. Aos sábados, mesmo com a escola fechada, pedia autorização para organizar campeonatos de vôlei, slackline e videogame de dança”.

Após se formar na faculdade, o atleta acabou dando outro direcionamento à carreira: foi chamado para trabalhar com crossfit no Rio de Janeiro (em 2019 e 2020), e, no ano seguinte, entrou no BBB21. Atualmente, é contratado do Flamengo, onde grava vídeos no canal do clube no Youtube, e produz conteúdo nas redes sociais.

Arthur nunca mais deu aula. “Não vou dizer que queria voltar para a vida de perrengue que eu tinha antes do programa, porque, hoje, tenho uma condição muito mais confortável. Mas quem sabe, no fim da carreira, dê para matar as saudades?”.

