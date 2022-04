Tem foto bonita de Anchieta? Inscreva as imagens no concurso fotográfico e concorra a prêmios

Por Redação - Redação 30

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Comunicação Social, promove até 04 de maio o 2º Concurso fotográfico ‘Belezas de Anchieta’. A competição irá acontecer exclusivamente pelo perfil da prefeitura no Facebook (@anchieta.es). As cinco fotos mais curtidas irão faturar diária em pousada com acompanhante e pratos exclusivos da culinária do município.

O período de participação vai até 03 de maio. As imagens devem seguir os critérios estipulados no regulamento e serem enviadas para o e-mail [email protected]. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais de qualquer idade. No e-mail devem constar nome do autor, local e título da foto e telefone de contato.

As fotos devem ser de atrativos turísticos, culturais e religiosos de Anchieta, bem como qualquer imagem referente a gastronomia e a cultura típica, além de paisagens do município. Serão desclassificadas fotos que caracterize exposição da imagem, como também com mensagens subliminares que façam alusão à ideais e movimentos políticos, preconceituosos e ilegais.

Conforme os organizadores, as fotos têm que ter boa qualidade e devem ser encaminhadas exclusivamente por e-mail, individualmente, contendo os dados requeridos. A iniciativa tem apoio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo e dos empreendimentos parceiros.

Continua depois da publicidade PRÊMIO LOCAL 1º 01 diária com acompanhante no Coqueiro Praia Hotel Iriri 2º 01 prato ‘Camarão Internacional’ para duas pessoas do Papaco’s Restaurante Castelhanos 3º 01 moqueca para duas pessoas no Restaurante Maré Alta Praia dos Namorados 4º 01 porção para duas pessoas na Cozinha do Pescador Praia Costa Azul 5º 01 almoço para duas pessoas no Restaurante Italiano Dom Bernardo Alto Pongal

