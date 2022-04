Teatro de bonecos do Sicoob ES ajuda crianças a aprenderem sobre uso consciente do dinheiro

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

Quanto mais cedo aprenderem sobre educação financeira, melhor será o entendimento das crianças sobre o uso do dinheiro. Quando essas lições são ensinadas por divertidos bonecos, a tarefa fica ainda mais fácil. Por isso, o Sicoob ES abre as cortinas para o programa Arte de Somar.

Continua depois da publicidade

O objetivo é abordar o planejamento financeiro e o incentivo à poupança através de ações lúdicas, como o teatro de bonecos, incentivando os pequenos a adotarem hábitos saudáveis que sirvam de apoio para a realização de seus sonhos.

As apresentações do projeto tiveram início nos dias 26 e 27 de abril, em Conceição da Barra, e vão até o mês de setembro, passando por mais 17 municípios capixabas (veja a programação abaixo).

Nas peças, os bonecos prendem a atenção de alunos do 6º ao 9º ano com variados elementos lúdicos, como números e operações de somar, subtrair, dividir e multiplicar decorando o cenário.

Etapas

Continua depois da publicidade

A preparação das futuras gerações para conseguir cuidar bem do próprio dinheiro por meio do Arte de Somar é realizada em quatro etapas.

Na primeira, o programa é apresentado para as crianças e jovens das escolas.

Na segunda etapa, os estudantes realizam um curso on-line sobre finanças – “Se Liga Finanças”, do Instituto Sicoob.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já na terceira etapa, os estudantes participam de uma oficina de teatro de bonecos, onde ensaiam uma peça sobre educação financeira.

Por último, fazem uma apresentação utilizando o teatro de bonecos para os colegas de outras turmas e para as famílias, difundindo a mensagem.

Conscientização

“A educação financeira é essencial para conscientizar as crianças sobre a importância do planejamento de suas finanças, proporcionando o desenvolvimento de uma relação equilibrada com o dinheiro e decisões acertadas sobre consumo”, explicou a superintendente de pessoas e responsabilidade social do Sicoob ES, Sandra Kwak.

Segundo ela, o Arte de Somar tem um aproveitamento bastante positivo com as atividades lúdicas do teatro de bonecos. “As crianças absorvem muito bem os conceitos que são trabalhados nas etapas do projeto. É uma ferramenta atrativa e de fácil entendimento pelos alunos”, destacou Sandra.

Projeto

Na história a ser contada por meio de bonecos, é feita uma analogia entre finanças e meio ambiente, por meio de uma abordagem didática e uma linguagem divertida.

A intenção é fazer com que as crianças e os adolescentes compreendam a importância do controle do dinheiro e dos gastos como consequência de seus atos, assim como o fruto é resultado da plantação realizada.

Calendário de apresentações do programa Arte de Somar

Conceição da Barra

Data: 26 e 27 de abril

Brejetuba

Data: 24 e 25 de maio

Castelo

Data: 02 e 03 de junho

Caramuru – Santa Maria de Jetibá

Data: 07 e 08 de junho

Vila Velha

Data: 09 e 10 de junho

Ecoporanga

Data: 14 e 15 de junho

Piaçu – Muniz Freire

Data: 21 e 22 de junho

Muniz Freire

Data: 23 e 24 de junho

Colatina

Data: 27 e 28 de junho

Itaipava – Itapemirim

Data: 03 e 04 de agosto

Vitória

Data: 09 e 10 de agosto

Santa Leopoldina

Data: 23 e 24 de agosto

São Roque do Canaã

Data: 25 e 26 de agosto

Pinheiros

Data: 30 e 31 de agosto

Nova Rosa da Penha – Cariacica

Data: 05 e 06 de setembro

Sooretama

Data: 08 e 09 de setembro

Anchieta

Data: 13 e 14 de setembro

Vargem Alta

Data: 29 e 30 de setembro

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].