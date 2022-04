Sicoob Credirochas tem contas aprovadas e anuncia alcance de R$ 1 bi em ativos

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

O Sicoob Credirochas promoveu nesta quinta-feira, 28, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) para apresentar os resultados positivos da cooperativa em 2021. Mesmo com um ano de grandes desafios, o Credirochas tem motivos de sobra para comemorar: a cooperativa chegou a marca de R$ 1 bilhão em ativos.

Continua depois da publicidade

A reunião – que aconteceu presencialmente e virtualmente de forma simultânea em Cachoeiro de Itapemirim e no Rio de Janeiro – contou com a presença de delegados e membros da diretoria. Na ocasião, foram aprovadas, de forma unânime, as contas do ano anterior por meio de votação.

Durante a apresentação dos resultados, os delegados tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e apresentar novas propostas à diretoria, que foi representada pelo presidente Tales Pena Machado.

Resultados

Dentre as demonstrações, estão o relatório da gestão, balanço do exercício anual, demonstrativos das sobras apuradas, parecer da auditoria externa e do Conselho Fiscal. Segundo o levantamento, a cooperativa chegou a 15 municípios atendidos e 20 agências espalhadas pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

De acordo com os dados apresentados, o número de associados cresceu 35,35%. Agora, o Credirochas comemora os 42.093 mil cooperados. Outro número positivo foi o de depósitos realizados. Somente nessa operação, a cooperativa movimentou R$ 919 milhões, um acréscimo de 25% em relação ao ano anterior.

Nas sobras brutas, o Credirochas tem, à disposição da AGO, R$ 11.580.400,84. A legislação cooperativa estabelece que essas sobras sejam divididas entre os associados proporcionalmente ao volume de negócios que cada um realizou. Isso quer dizer que quanto mais negócios o associado faz com o Sicoob, mais recebe de volta os resultados gerados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].