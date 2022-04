Será que agora vem? Semana Santa pode ter chuva e baixas temperaturas no ES

Por Redação - Redação 72

Advertisement

Advertisement

No feriado da Semana Santa uma grande frente fria que avança sobre o Brasil pode causar chuva e queda de temperatura na região Sudeste. Essa massa de ar polar deve alcançar a Bahia aumentando as condições para chuva pelo Estado.

Continua depois da publicidade

O ar frio de origem polar se espalha pelo Brasil, causando queda de temperatura no feriado da Páscoa. O feriado da Semana Santa começa com bastante nebulosidade e condições para chuva em grande parte da Região Sudeste por causa da passagem de uma frente fria.

Na sexta-feira (15), essa frente fria já estará na Bahia, mas vai deixar muita nebulosidade sobre o Espírito Santo. O estado terá várias pancadas de chuva ao longo do dia.

No sábado (16), no Espírito Santo, algumas pancadas de chuva poderão ser moderadas a fortes. A temperatura cai por causa do excesso de nebulosidade chuva e também da entrada de ventos frios de origem polar.

Continua depois da publicidade

Para o domingo (17). a previsão é de um dia de sol em quase todas as áreas da Região Sudeste do Brasil. No interior do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens. Já no litoral, o dia será com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].