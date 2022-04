Santa Casa Especialidades faz agendamentos de consultas pelo Whatsapp

Por Redação - Redação 28

O Santa Casa Especialidades, que atende pacientes de convênios e particular, agora está com mais uma facilidade para os pacientes. As consultas podem ser agendadas pelo whatsapp.

O número para fazer o agendamento é o (28) 99274-8349. Pela ferramenta, é possível também escolher a especialidade e conhecer os valores das consultas.

As especialidades oferecidas no Santa Casa Especialidades são psicólogo, nutricionista, otorrinolaringologista, neurologista, ginecologista, endocrinologista, neurologista, buco-maxilo, anestesista e angiologista.

O Santa Casa Especialidades funciona de segunda a quinta das 7 às 17 horas e sexta-feira das 7 às 16 horas.

Além de atendimento particular, a Santa Casa também trabalha com os principais planos de saúde da Região.

Para ter acesso a lista das operadoras é só acessar o site do hospital.

O número do whatsapp funciona apenas pela mensagens e não recebe ligações. Também é possível fazer o agendamento pelo telefone

(28) 2101-2185.

“O funcionamento do whatsapp é o que nos proporciona ficar mais próximo do cliente, atendendo com mais rapidez suas necessidades e conquistando a sua confiança”, explicou a supervisora de Recepção, Michele do Rozário.

