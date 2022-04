Rodeio em Alegre vai reunir tradição e atrações nacionais em dois finais de semana

Por Redação - Redação 31

Depois de anos sem o festival de Alegre, a cidade voltará a receber um mega evento. É o Alegre Rodeio Festival, que acontecerá nos feriados de Semana Santa, nos dias 16 e 17, e de Tiradentes, de 20 a 24 de abril. Serão dois finais de semana com shows nacionais, queima do alho, prêmios, concursos e muito mais, no Parque de Exposições Geraldo Santos.

O rodeio contará com shows de Amado Batista, Fernando & Sorocaba, Renato Teixeira, Michele Freire, Gabriel Gava e Bruna Viola.

Na abertura do festival, no dia 16, acontecerá uma festa típica de rodeio, que é o Baile da Rainha, com a revelação das rainhas e princesas vencedoras do concurso. A vencedora, além da faixa, leva uma moto 0 km. A primeira e segunda princesas levam brindes e um prêmio em dinheiro.

O público presente também concorrerá a uma moto 0 km. Os convites para o baile – que terá show da banda Badallados e set do DJ Massini – estão à venda com as 20 concorrentes ao título. Puderam se inscrever mulheres maiores de idade e moradoras da região Sul.

Já na Páscoa, no dia 17, acontecerá uma das maiores tradições das festas de peão do Brasil, que é a Queima do Alho, com uma tonelada de costela, almoço tropeiro, concurso de Berranteiros, chegada das comitivas, encontro de violeiros e o show da banda Gargantas de Ouro. As vendas acontecem na portaria do evento. A entrada custa R$ 10 – mas o consumo é à parte.

Segunda semana do Rodeio terá atrações nacionais

A segunda semana de atividades do Alegre Rodeio Festival iniciará no dia 20, com uma apresentação da cantora Michele Freire, conhecida por uma voz marcante para o sertanejo e para a música capixaba. A entrada será gratuita – e o evento estará recolhendo doações de caixas de leite ou leite em pó, que serão destinadas a instituições de caridade.

Na quinta-feira, 21, dia de Tiradentes, acontecerá a apresentação do “Encontro de Gerações”, com Renato Teixeira e Gabriel Gava. Teixeira é o “papa” da música caipira: estourou quando Elis Regina escutou sua “Romaria” e o convidou para gravar. De lá para cá, colecionou sucessos que levará para Alegre: “Tocando em Frente”, “Deus e Eu no Sertão” e “Amanheceu Peguei a Viola”, entre outros, que lhe renderam três Grammy Latino.

Gabriel Gava sobe ao palco logo no mesmo dia. O artista é dono de hits como “Delicinha”, com Naiara Azevedo, “Máquina do Amor” e Fiorino – ouvidos por mais de 100 mil pessoas todos os meses somente no Spotify. Só no YouTube, o artista acumula mais de 130 milhões de visualizações.

Na sexta-feira, 22 de abril, sobe ao palco um dos maiores cantores da música nacional e um dos maiores vendedores de discos do país: Amado Batista. O artista tem mais de 40 anos de carreira, e apresentará ao público presente no Festival um repertório de sucessos como “Folha Seca”, “Princesa”, “Secretária”, “Separação” e “Mulher Carinhosa”.

Já no sábado, 23, sexto dia de evento, quem desembarca em Alegre é a dupla Fernando & Sorocaba, que soma mais de dois mil shows ao longo da carreira. Os cantores somam mais de 3 milhões de fãs no Spotify e mais de 5.7 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming, e são donos de sucessos como “Só não divulga”, “Amor de Despedida”, “Diz pra Mim”, “Amor Perfeito” e “Madri”.

O Alegre Rodeio Festival encerra no domingo, 24, com apresentação de Bruna Viola, pioneira como violeira mulher e vencedora de um Grammy Latino em 2017. A artista soma mais de 220 milhões de reproduções em seu canal no YouTube e tem sucessos como “Quem é Que não Gosta”, gravada com a dupla Bruno & Barreto e “Se Você Voltar”, gravada com a dupla “César Menotti & Fabiano”.

Os ingressos para os shows nacionais já estão à venda em www.lebillet.com.br. Há também dezenas de pontos de venda físicos.

Serviço

Alegre Rodeio Festival

Quando: dias 16 e 17 e de 20 a 24 de abril

Onde: Parque De Exposições de Alegre

Venda de ingresso: www.lebillet.com.br e nos pontos de venda físicos

Informações: no Instagram @alegrerodeiofestival

