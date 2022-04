Rio Novo do Sul recebe mais de R$ 28 milhões em obras e serviços de infraestrutura

Por Redação - Redação 21

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta quinta-feira (21), no município de Rio Novo do Sul, para a entrega de obras e o anúncio de novos investimentos em diversas áreas. Ao todo, são mais de R$ 28 milhões em obras e serviços de infraestrutura urbana, saneamento, saúde, educação e esportes. Uma das principais ações será a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.

“Saneamento é qualidade de vida. É água preservada, é rio preservado! Estamos em Rio Novo do Sul anunciando tantas coisas boas para o município. Todos os dias estamos em alguma cidade levando investimentos. Temos compromisso com o desenvolvimento dos municípios e obras em todas as 78 cidades capixabas, melhorando a educação, infraestrutura, segurança pública, assistência social, agricultura e diversas áreas”, afirmou Casagrande.

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) publicou, no início deste mês, a concorrência pública para contratar empresa para executar as obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Rio Novo do Sul. O projeto abrange a área urbana do município e contempla ainda os bairros São José e Pau D’Alho.

O projeto prevê a construção de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) com capacidade de tratar 19,5 litros/segundo, duas elevatórias de esgoto bruto, cerca de 800 ligações prediais e 5.700 metros de rede coletora de esgoto. A próxima etapa do processo de contratação é a abertura dos envelopes com as propostas das empresas participantes da licitação, marcada para o próximo dia 15 de junho. Ao todo, quase 10 mil pessoas serão beneficiadas com acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

“Hoje, Rio Novo do Sul não tem disponível um sistema de esgotamento sanitário para atender a população. Essa obra vai mudar por completo a realidade das famílias que vivem no município. Somada às obras que serão realizadas pela Prefeitura, a Cesan vai promover a saúde, a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento local. Mais um compromisso firmado com o governo Renato Casagrande que estamos cumprindo. Temos muito a fazer, mas podemos celebrar esse importante passo”, disse o diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael).

Infraestrutura urbana

Durante a agenda, o governador Casagrande realizou a entrega das obras de pavimentação e esgotamento sanitário na rua Principal da Comunidade de São Domingos. As melhorias incluem a implantação de rede de drenagem com corpos BSTC, rede de esgoto, pavimentação em blocos de concreto com meio-fio e calçada cidadã, além de sinalização horizontal e vertical. A obra beneficia cerca de seis mil habitantes, com investimento de R$ 2,3 milhões.

“As intervenções realizadas têm uma extensão de 954,23 metros com pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário na Comunidade de São Domingos. Com esses investimentos, os seus moradores terão mais qualidade de vida e melhores condições para o transporte da produção rural. Favorecendo também o escoamento das águas pluviais, evitando pontos de alagamento e aumentando a vida útil da malha viária”, enfatizou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Guimarães.

O Governo do Estado também autorizou a transferência de R$ 6,85 milhões em recursos do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), para aplicação na elaboração da carteira de projetos estruturantes e em investimentos, especialmente em obras de infraestrutura.

Além do repasse de R$ 500 mil para a carteira de projetos, Rio Novo do Sul vai receber recursos para execução da reforma do Ginásio Municipal de Esportes Régis dos Santos Volpato; reforma e ampliação do Abrigo Municipal Arnalda Christina de Aguiar; recapeamento asfáltico com utilização de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pavimentação existente na comunidade de Quarteirão de Santana.

Assim como a execução de melhorias no Centro Poliesportivo Municipal Antônio Luiz da Silva; construção da Unidade Básica de Saúde na Comunidade de São Vicente; construção de muros de contenção em gabião (leito do Rio); construção e reforma de unidades de saúde; reestruturação da arquibancada do Estádio Municipal Jones dos Santos Neves, no Centro; construção de muro de contenção em encostas do bairro São José; e construção de muro de contenção em encostas (Centro/Oliveira).

A transferência dos recursos do Fundo Cidades é feita diretamente para o Fundo de Municipal de Investimentos, o que reduz a burocracia e favorece a agilidade na aquisição de equipamentos e execução de obras, que ficarão sob a responsabilidade de cada prefeitura, segundo explica a secretária de Estado de Economia e Planejamento, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Saúde

Também foi anunciada a implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em Rio Novo do Sul. Com isso, o município passa a ser o 75º do Espírito Santo incluído no programa “Samu para Todos”, do Governo do Estado. Até o início de 2019, apenas 57,2% da população do Estado (22 municípios) era contemplada com o serviço. Hoje são mais de 98% de cobertura em todo o território capixaba.

A unidade em Rio Novo do Sul contará com investimento anual superior a R$ 25 mil, dos quais mais de R$ 15 mil virão do Governo do Estado e o restante como contrapartida do Município. “A expansão do Samu significa melhor desempenho em tempo de espera, redução de mortalidade e garantia de acesso ao paciente grave. Hoje, o SUS capixaba atende 70% a mais do que em 2018”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Educação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), vai repassar ao Município de Rio Novo do Sul quase R$ 2 milhões para a realização de obras na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bodart Júnior e na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Quarteirão.

A reforma da EMEF Bodart Júnior contempla melhorias nos ambientes já existentes da unidade escolar, ampliando o número de crianças do Ensino Fundamental I, chegando a 400 crianças a serem atendidas. Já a EMEIEF Quarteirão será reformada e ampliada com duas salas de aula, área de circulação, banheiros, cozinha e refeitório. A quadra de esportes também passará por intervenções. A obra vai permitir a ampliação de 50 vagas, totalizando 200 crianças a serem atendidas no Ensino Infantil e Ensino Fundamental.

Assistência Social

Um dos compromissos assumidos pelo Governo do Estado no âmbito da proteção social é o de ampliar e melhorar a infraestrutura de 69 equipamentos socioassistenciais em todo o Espírito Santo. Para a construção, ampliação e/ou reforma dessas unidades em 51 municípios capixabas, estão sendo destinados mais de R$ 49 milhões.

Em Rio Novo do Sul, o Governo do Estado vai repassar R$ 300 mil para a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Com a melhoria estrutural do equipamento, o atendimento aos usuários e o ambiente de trabalho dos profissionais ganham em qualidade e conforto, fortalecendo a garantia de acesso aos direitos sociais das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco social.

“O trabalho do Governo não pára e o volume de investimentos nos últimos anos é a prova disso. Iniciativas como o Cartão ES Solidário, a reformulação do Bolsa Família, a expansão do programa Compra Direta de Alimentos e as obras estruturais dos equipamentos socioassistenciais deixam claro que o governador não se eximiu de garantir os recursos necessários para a ampliação e melhoria da nossa rede de atendimento. É muito significativo perceber a continuidade desse trabalho, que teve início em seu primeiro mandato e segue até hoje”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Equipamentos esportivos

Ainda no município, o governador Casagrande anunciou investimentos na área de esporte, como a revitalização do campo de futebol de grama sintética (Campo Bom de Bola), localizado na Sede, além das doações de trator cortador de grama e de academia popular.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai investir R$ 329 mil na instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão e reconhecido como uma das melhores opções no mercado atualmente, sendo encontrado, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros. Caberá ao Município como contrapartida a revitalização do alambrado do entorno do campo e a iluminação.

A academia popular vai contar com esqui triplo, rotação vertical com duplo diagonal, pressão de pernas triplo, três simuladores de escada triplo, peitoral com puxador articulação superior, simulador de cavalgada individual e simulador de caminhada triplo. O investimento nesta ação é de R$ 74 mil. Já o cortador de grama será usado para manter os campos de futebol do município em bom estado e tem o valor de R$ 18,3 mil.

“Depois de todo esse período mais crítico da pandemia, estamos voltando à rotina normal das nossas atividades esportivas. Por isso, esses investimentos feitos pelo governador Casagrande, de norte a sul do Estado, e, especificamente, aqui em Rio Novo do Sul, são tão importantes. São os maiores investimentos em esportes na história do Espírito Santo, levando infraestrutura esportiva aos municípios, principalmente para aqueles que mais necessitam da ajuda do Estado”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Também estiveram presentes na agenda, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretários de Estado da Agricultura, Mário Louzada; os prefeitos Ney Castelari (Rio Novo do Sul); Zé Lima (Itapemirim), Josemar (Atílio Vivácqua), Paulo Cola (Piúma), Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim), Hélio Carlos Ribeiro Cândido, o Cacalo (Muqui), Elieser Rabelo (Vargem Alta), Fabricio Petri (Anchieta) e Gedson Paulino (Iconha); a senadora Rose de Freitas; e os deputados estaduais Marcelo Santos, Emilio Mameri, Luciano Machado e Coronel Alexandre Quintino.

