Rainha do Alegre Rodeio Festival é de Bom Jesus do Norte

Por Marcos Freire - Marcos Freire 78

Advertisement

Advertisement

A candidata de Bom Jesus do Norte, Paloma Aparecida da Silva Figueira Velasco, 32 anos, conquistou o título de Rainha do Alegre Rodeio Festival, na noite deste sábado (16). O concurso da Rainha foi a primeira atração do festival que está acontecendo no Parque de Exposições de Alegre e contou, também, com o show da banda Badallados, que encerrou a noite.

Continua depois da publicidade

Paloma entra para história como a primeira Rainha do novo festival, realizado pela GFC Comunicações e TP Produções, com o apoio da Prefeitura de Alegre e do Governo do Estado, por meio da Aderes, e o patrocínio do Sicoob. Além do título, ela leva para casa uma moto Honda CG 160. Uma outra moto igual foi sorteada entre os espectadores e também foi para o mesmo município da Rainha, Bom Jesus do Norte.

Também foram escolhidas a Princesa do Alegre Rodeio Festical, a 2ª Princesa e a Miss Simpatia. O título de Princesa ficou com Micaela Pagio do Rosário, 26 anos, de Conceição do Castelo, enquanto a 2ª Princesa é Maiara Alves Pereira, 25 anos, de Itapemirim. Késsya da Silva Cabral Fortunato, 22 anos, de Jerônimo Monteiro, foi escolhida a Miss Simpatia.

Continua depois da publicidade

As premiações foram entregues pelo diretor do GFC Comunicações, Elias Carvalho Soares, pelo prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, pelo deputado federal Evair de Melo e pelo gerente do Sicoob Sul, Ricardo Carvalheira. Além da premiação, as vencedoras vão participar das atividades do Alegre Rodeio Festival. Assim como, todas as outras 11 participantes foram convidadas pela organização do evento para estarem presentes todos os dias.

A Rainha

Mãe da menina Nicole, de 13 anos, a Rainha do Alegre Rodeio Festival, Paloma Velasco, disse que estava muito emocionada com a conquista do título. “Essa é uma sensação maravilhosa e quero que essa sensação continue, porque estarei todos os dias do festival, se Deus quiser”, afirmou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ela destacou que teve o apoio incondicional de seu marido e seus amigos. “Ele foi quem me deu força, quando desanimei, aguentou a TPM fora do tempo, porque tem aquele não que você dá uma desanimada, mas ele não desistiu de mim e tive o apoio da minha filha, da minha mãe, minhas amigas e amigos, minha sogra, meus irmãos, todos me ajudaram”, contou.

As demais candidatas foram: Adriana da Silva Fagundes, 36 anos, de Alegre; Mayara Batista Leite, 24 anos, de Muniz Freire; Laryssa Bragança Chaves, 16 anos, também de Muniz Freire; Maria Carolina D’Agostin Charles, 18 anos, de Alegre; Eduarda Aparecida Vicentini Mauri – Duda, 18 anos, de Guaçuí; Ingrid Carlos Viana Pinheiro, 18 anos, também de Guaçuí; Maria Alice Viola, 27 anos, de Apiacá; Juliana Batista de Jesus, 25 anos, de Divino de São Lourenço; Larissi Ferreira Braga, 18 anos, de Ibitirama; Ana Caroline Fonseca Maraboti, 18 anos, de Jerônimo Monteiro; e Maria Aparecida Teixeira Lima, 33 anos, de Castelo.

Mais programação

Neste domingo (17), o festival continua com a Queima do Alho e uma tonelada de costela assada no fogo de chão. Depois, a programação retorna na quarta-feira, dia 20, que terá entrada solidária, ou seja, o ingresso poderá ser trocado com a entrega de uma caixa de leite ou uma lata de leite em pó.

Com abertura dos portões sempre às 19 horas, além da etapa do circuito de Rodeio Profissional, todas as noites, o festival terá três shows em cada dia do evento. No dia 20, os shows ficarão por conta de Forrodi2 – Salvador e Filipe Fernandes, Michele Freire e Odair de Paula. No dia 21, as atrações são Mariana Capaz, Renato Teixeira e Gabriel Gava. No dia 22, se apresentam Vinícius Fragozo, Amado Batista e, depois, Luan Pereira. Já no dia 23, os shows ficam por conta de Pedro & Luan, a atração nacional Fernando & Sorocaba, e encerra com Zé Felipe & Romário. E a última noite terá Wemerson Araújo, seguido de Bruna Viola e Alex Campanha fechando o Alegre Rodeio Festival.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].