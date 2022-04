Qualificar ES oferta 1.760 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional

Por Redação - Redação 34

Advertisement

Advertisement

Começam nesta terça-feira (12) as inscrições para 1.760 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional do Programa Qualificar ES, ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

Continua depois da publicidade

A oferta está dividida em dois editais: um voltado para o público geral e outro com oportunidades exclusivas para mulheres. São 19 novos municípios capixabas contemplados. Com isso, o programa passa a atender, na modalidade presencial, um total de 60 cidades.

As inscrições já podem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br e seguem até o dia 25 de abril. É necessário ler as orientações contidas nos editais e preencher corretamente o formulário de cadastro e de inscrição on-line. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

O edital SECTIDES Nº 007/2022 dispõe sobre 1.440 vagas destinadas ao público geral. Já no edital SECTIDES Nº 008/2022 são ofertadas 320 vagas exclusivas para mulheres, numa parceria com o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

Continua depois da publicidade

Para concorrer a uma das vagas destinadas ao público geral é preciso ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, residir no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Para os cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos. Já para as oportunidades do edital SECTIDES Nº 008/2022 (Agenda Mulher), além dos requisitos acima, é necessário ser do sexo feminino.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. Para efeito de seleção, serão considerados, prioritariamente, os residentes nos bairros estabelecidos nos Anexos A dos editais. As vagas não preenchidas pelos classificados do bairro prioritário poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. As relações de candidatos classificados e suplentes serão divulgadas no site www.qualificar.es.gov.br no dia 05 de maio.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Confira

Edital SECTIDES Nº 007/2022 – PRESENCIAL GERAL

Edital SECTIDES Nº 008/2022 – PRESENCIAL MULHER

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].