Público do Alegre Rodeio Festival dançou e cantou com Bruna Viola mesmo com chuva

A chuva não atrapalhou o clima de festa da última noite do Alegre Rodeio Festival. Com entrada franca – um presente da organização do evento para o público, quase 10 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições, principalmente, para ver o show de Bruna Viola que entrou no palco embaixo de chuva, mas o público acompanhou a apresentação até seu final.

Antes do show de Bruna Viola, foi realizada a final da etapa do circuito de rodeio do Alegre Rodeio Festival. Foram premiados os campeões da montaria em touros e cavalos que receberam uma moto e a quantia de R$ 7 mil. As premiações foram entregues por personalidades presentes, entre estas o diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho Soares.

Após a premiação, foi a vez do púbico receber Bruna Viola, no palco principal do evento, que chegou com muita energia e fazendo sua viola cantar. Antes do show, ela conversou com a equipe da Aqui Notícias e começou destacando que a arena estava lotada e que o Alegre Rodeio Festival nasceu para dar certo. “Estamos voltando com tudo para fazer os shows, os rodeios, as exposições e, se Deus quiser, esse festival de Alegre vai seguir por muitos anos”, disse.

Bruna Viola prometeu e cumpriu um show com muita moda e também alegria, esperando voltar mais vezes. “Espero que seja a primeira de muitas vezes aqui em Alegre e viemos fazer mais do que um show, vai ser um espetáculo”, afirmou.

Também estiveram presentes ao evento, neste domingo, o deputado federal Evair de Melo e o diretor do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Bruno Resende. Ele estava acompanhado do vereador de Guaçuí, Wanderley Moraes – que é técnico de radioterapia do HECI – e, ao lado de Elias Carvalho Soares falou ao público sobre a parceria do Alegre Rodeio Festival e a instituição para apoio à construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro que vai atender todo o sul do Estado.

No dia 8, os organizadores do evento e representantes do HECI assinaram um termo de compromisso que visa a colaboração para a construção do Hospital do Câncer. A partir do ano que vem, 25% da arrecadação do domingo do Alegre Rodeio Festival será direcionado à direção do hospital para a construção da nova unidade.

