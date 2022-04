Público cantou todos os sucessos de Amado Batista no Alegre Rodeio Festival

Por Marcos Freire - Marcos Freire 75

Advertisement

Advertisement

Um público de todas as idades cantou e se emocionou com os sucessos do cantor e compositor Amado Batista, no Alegre Rodeio Festival, nesta sexta-feira (22). E neste sábado tem mais, com destaque para o show da dupla Fernando Sorocaba, além da etapa do rodeio e os shows de Pedro e Luan e de Zé Felipe e Romário. Não esquecendo da Feira de Negócios Rurais, aberta das 10 às 16 horas e das 19 às 22 horas.

Continua depois da publicidade

O público vibrou com a entrada de Amado Batista no palco e cantou com ele, desde a primeira música até o final do show. Uma interação impressionante que sempre acontece nos shows do cantor. Por isso, ele falou sobre a alegria de retornar a ter esse contato com o público. “A gente faz o que gosta, então, muito bom estarmos voltando agora”, disse, à equipe do portal Aqui Notícias, o cantor que chegou a dividir o palco com o garoto, de 13 anos, Mauro Júnior que cantou um dos sucessos de Amado Batista.

Esta não foi a primeira vez do cantor no sul do Estado e região do Caparaó. Ele já fez shows em Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, por exemplo. “Não tinha vindo em Alegre, ainda, mas sempre tem a primeira vez”, falou Amado Batista, que também adiantou alguma coisa sobre seu novo projeto. “É um disco de 14 músicas que estamos lançando aos poucos, nos canais digitais, e tem ainda umas duas inéditas para serem lançadas e com três já estouradas, com muito sucesso, que são Paixão de Genivaldo, Se não for por amor e Então volta que tem a participação da Kell Smith e está com mais de 8 milhões de visualizações em um mês”, destacou.

Continua depois da publicidade

Antes do show de Amado Batista no Alegre Rodeio Festival, a noite foi aberta pelo show de Vinícius Fragozo, seguido de uma etapa do circuito de rodeio, com montaria em touros e cavalos. E depois foi a vez do animado show de Luan Pereira que fez o público vibrar, cantar e dançar, até no palco, junto com ele.

Elétrico no palco e também nos bastidores, Luan Pereira não escondeu sua felicidade em estar no Alegre Rodeio Festival, ao falar com a equipe do Aqui Notícias. “Muito feliz em fazer parte do primeiro festival que, tenho muita fé, que vai ser um Barretos capixaba, uma terra e povo que amo demais”, disse. “Fui recebido aqui de um jeito que não esperava menos, porque é uma galera fora de base e só tenho que agradecer por tudo”, completou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Neste sábado (23), o Alegre Rodeio Festival traz como destaque o grande show nacional de Fernando e Sorocaba. Antes, a festa será aberta pela dupla Pedro e Luan, seguida de mais uma etapa do rodeio. A noite será finalizada com Zé Felipe e Romário. E no domingo (24), na última noite do Alegre Rodeio Festival, os shows ficarão por conta de Wemerson Araújo, vindo em seguida Bruna Viola e fechando os trabalhos Alex Campanha.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].