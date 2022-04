Projeto em Cachoeiro de Itapemirim reúne jovens para a prática de esporte

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 8

A prática de atividade física é necessária em qualquer etapa da vida, pois ajuda a prevenir a saúde e bem-estar dos seus praticantes. Tanto que nas escolas, até os pequeninos já tem contato com algum tipo de exercícios, pois auxilia no desenvolvimento e no crescimento. Pensando nisso, o projeto HandGércia tem mudado a realidade de jovens do bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

O futebol e o futsal por exemplo, que são modalidades praticadas em grupo, se fazem bastante presentes entre os jovens nas escolas. Para diversificar as modalidades esportivas praticadas pelos alunos, o secretário Escolar na escola Gércia Ferreira Guimarães, localizada no bairro Rubem Braga, Evandro Bento Vicente, criou em 2007 o Projeto HandGércia, voltado para a prática do handbol.

Evandro conta que o objetivo é apresentar aos alunos uma modalidade de esporte diferente, dos que eles já praticavam nas aulas. “Comecei a ensinar handbol juntamente com os professores de educação física da escola, e em seguida veio a ideia de criar o projeto. Começamos a treinar aos sábados para retirar as nossas crianças das ruas. Treinávamos o futsal também, mas o handebol veio, prevaleceu e estamos até hoje, inclusive permaneceu também o nome, que já se tornou nossa marca, por conta do projeto ter nascido na escola”, conta Evandro.

No decorrer dos 15 anos de existência, mais de 300 jovens já fizeram parte do projeto, e atualmente o HandGércia conta com 50 alunos, formando times feminino e masculino.

De acordo com o Luiz Guilherme Santana de Lima, Educador Físico do time “o projeto além descobrir atletas, está tirando os adolescentes de situação de vulnerabilidade, estamos ensinando uma modalidade esportiva para eles e o mais importante, ensinando os valores para formar cidadãos de bem”, destaca.

Os times já participaram de várias competições, Jogos Escolares, Municipais, Interestaduais e amadores, em Cachoeiro e também de outras cidades. Mais as conquistas mais importantes foram os Jogos Estaduais pela FECAB em Vitória, onde conquistaram os 2° e 3° lugares, disputando com equipes de níveis Nacionais.

“Vendo todos esses resultados positivos temos cada vez mais certeza de que nosso trabalho não foi em vão. Mesmo em meio a tantas dificuldades falta de recurso e de patrocínio, tudo valeu a pena, chegamos até onde estamos é porque cada um contribui de uma maneira já são 15 anos e espero poder levar a frente esse trabalho por mais alguns anos com ajuda de todos da equipe”, relata Evandro.

Devido ao volume de alunos e aumento nas participações de campeonatos, nesse ano foi fundada a Associação de HandGércia de Handbol, onde serão abraçados desde aquele alunos que não sabem handebol e queiram aprender, até os que já são experientes e chegam para ajudar a somar.

Como participar do projeto:

Pra fazer parte do projeto, são necessário preencher alguns pré-requisitos: gostar de handbol, ter disposição e força de vontade para aprender, ser dedicado e ter de 13 a 21 anos, pois essa é a faixa etária que necessária para disputar os torneio.

Equipe Técnica

Técnico masculino: Evandro Bento Vicente

Auxiliares técnicos: Luiz Guilherme e Jeferson Moreira

Técnico Feminino: Luiz Guilherme, Beatriz Soares e Yasmin Fraga

