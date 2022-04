Projeto de Guaçuí é avaliado para o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Por Redação - Redação 11

Nesta quinta-feira (8), Guaçuí recebeu a visita técnica dos profissionais da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e da Transparência Capixaba. Eles vieram verificar e avaliar o conteúdo do projeto “Poder público inova e muda as vidas daqueles que dependiam do lixão”. O projeto foi inscrito na categoria Inovação e Sustentabilidade pela Secretaria Municipal de Meio de Ambiente (Semmam), sendo habilitado para esta fase do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O resultado final estadual será divulgado no dia 5 de maio em Vitória.

A Coleta Seletiva é um Projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tem apresentado crescimento acentuado. Segundo a Secretaria, isso é fruto de intensa educação ambiental, planejamento, organização, coordenação eficaz e parcerias públicas e privadas, além da inclusão da reciclagem do vidro e óleo de cozinha usado. Ressalta, ainda, o grande apoio do poder público municipal e uma intensa campanha de divulgação sobre o tema, com subprojetos de apoio que incentivam a população a separar o lixo seco que é destinado à reciclagem.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados, com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município. Podem participar da premiação, prefeitos, administradores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha (PE). Serão premiados gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

