Procon-ES orienta sobre compra de ovos de Páscoa e pescados para Semana Santa

A Semana Santa no Estado é marcada pelo consumo da tradicional torta capixaba, de peixes e chocolates e, por isso, o Procon-ES dá algumas orientações. A variedade de guloseimas temáticas atrai adultos e crianças. Mas, para economizar, é preciso evitar gastos desnecessários e pesquisar, já que os produtos típicos apresentam grande variação de preços de uma loja para a outra.

Os produtos estão mais caros devido à alta do dólar, do frete e dos insumos. Tudo isso influencia o preço final do produto. Para economizar, planeje a sua compra, pesquise os preços dos itens que pretende adquirir em diferentes supermercados e feiras livres e opte por substituir produtos tradicionais ou importados da época por marcas nacionais e produtores locais.

Segundo o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, a crise econômica está impactando as compras deste ano.

“No momento atual, de alta na taxa de inflação, quem quer economizar deve considerar a possibilidade de substituição de ovos por outra versão do chocolate, como barras ou caixas de bombom, que são consideravelmente mais baratos, quando comparados os pesos. A tradicional torta capixaba também pode ficar mais ‘salgada’, caso o consumidor opte pela compra de itens importados, o bacalhau, o azeite e a azeitona podem pesar no bolso”, ressaltou Athayde.

Dicas do Proco-ES para a compra de ovos de Páscoa

O Procon-ES dá umas orientações, como: pesquise o preço dos produtos em diferentes supermercados e encartes promocionais. Fique atento se o preço publicado no anúncio corresponde ao praticado no estabelecimento. De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode recusar o cumprimento à oferta.

No ato da compra é preciso verificar a data de validade dos produtos, se a embalagem está em bom estado de conservação, indicação de faixa etária, os ingredientes, para evitar o risco de alergias, e a informação nutricional. Também é importante levar em consideração o peso do ovo de chocolate e não só a numeração, já que a relação peso/número varia de acordo com o fabricante.

“Muitos consumidores desconhecem que o peso de todos os produtos deve corresponder à parte que será consumida. Isso significa que o total em gramas declarado na embalagem dos ovos de Páscoa deve corresponder ao peso do chocolate, excluindo qualquer embalagem ou brinde”, explicou Rogério Athayde.

No caixa, fique atento ao preço que está sendo cobrado pelo produto. Se for constatada divergência entre o valor cobrado e o anunciado nas gôndolas e encartes, o consumidor tem direito a pagar o menor preço pelo produto.

O diretor-presidente do Procon-ES ressaltou ainda a importância de trabalhar desde cedo a educação financeira com as crianças. “O consumidor paga caro pelo brinde que acompanha o ovo de Páscoa infantil. Há ainda opções no mercado que nem sequer um chocolate acompanha o brinquedo. É importante desde cedo criar essa consciência nas crianças”, frisou Athayde.

Após a data comemorativa, é preciso cautela nas compras de produtos em promoção. Após a Páscoa, alguns comerciantes colocam ovos de chocolate em promoção. Assim, o consumidor deve observar o estado do produto, já que não há a obrigatoriedade de troca nas compras realizadas em lojas físicas.

Atenção aos pescados e alimentos in natura

Produtos importados, como o bacalhau, o azeite e a azeitona estão mais caros devido à alta do dólar. Para economizar, o ideal é substituir o tradicional peixe da torta por outro tipo de pescado e, ainda, buscar ingredientes alternativos e que estejam mais baratos.

Já na compra do palmito e de outros produtos in natura, é importante saber a procedência dos alimentos e observar se os produtos estão protegidos de insetos e bem armazenados.

Na compra de peixes, o consumidor deve ficar atento se a carne está firme, se os olhos estão salientes e brilhantes, se as guelras estão avermelhadas e se as escamas não soltam com facilidade. Quanto ao peixe em postas, o ideal é que elas sejam cortadas na hora da compra, mas se já estiverem cortadas, é importante observar a textura da carne. No supermercado, o pescado deve estar exposto em balcão frigorífico e, na feira, envolto em gelo picado, sempre protegido do sol e de insetos. Além disso, o vendedor deve usar luvas descartáveis e avental.

Ao comprar lulas e polvos, a orientação é que o consumidor adquira os de cores mais claras, que estão mais frescos. Já para mexilhões, mariscos e ostras, o ideal é comprar in natura e observar se as conchas estão bem fechadas. Moluscos com conchas abertas não estão próprios para o consumo. No caso do camarão, devem também ser firmes e com a carapaça presa ao corpo e o odor deve ser característico do produto, sem ser forte demais.

Para produtos vendidos a granel, é necessário verificar o peso, a quantidade e a aparência do alimento e não comprar se houver suspeitas sobre a qualidade, como com sujeira e mofo.

Denúncias e reclamações no Procon-ES

Os consumidores podem registrar suas denúncias e reclamações pelo e-mail [email protected] Importante enviar os dados pessoais completos como nome, endereço, telefone, CPF e Carteira de Identidade e fotos que comprovem a denúncia ou a relação de consumo, como nota fiscal, anúncios publicitários, dentre outros. As dúvidas podem ser solucionadas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.

