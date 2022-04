Prefeitura de Rio Novo se manifesta após ônibus do município se envolver em acidente em Cachoeiro

Por Redação - Redação 111

A Prefeitura de Rio Novo do Sul emitiu, nesta quinta-feira (14), uma nota lamentando a morte do motociclista Gustavo Silvério, de 32 anos, que bateu na lateral de um ônibus, no cruzamento entre a Avenida Jones dos Santo Neves, no bairro Maria Ortiz, e a rua Jacob de Almeida Miranda, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

No comunicado, a assessoria informou que já foi feito contato com os familiares da vítima para prestar solidariedade e assistência.

O coletivo envolvido no acidente, trata-se de um ônibus escolar que pertence ao município de Rio Novo. Segundo informações, o motorista aguardou a chegada dos policiais militares no local e fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. Depois de prestar depoimento à polícia, ele foi liberado.

Apesar de todo atendimento realizado, o motociclista acabou não resistindo e faleceu na manhã desta quinta-feira, no hospital onde estava internado.

Confira a nota completa da Prefeitura de Rio Novo

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul lamenta o trágico acidente automobilístico ocorrido na noite de ontem (13), na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, envolvendo um ônibus escolar de nossa prefeitura e um motociclista, que lamentavelmente veio a falecer.

Esclarecemos que o ônibus estava a serviço de nosso munícipio, realizando o transporte de estudantes – de nossa cidade – que estudam no turno noturno das instituições de ensino da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Nossa prefeitura já fez contato com os familiares da vítima e colocamo-nos à disposição dos mesmos para prestar toda a solidariedade e assistência que se fizer necessária.

Lamentamos profundamente o ocorrido e comunicamos que colaboraremos com as autoridades policiais em qualquer informação que seja necessária para a apuração do trágico fato.

Nossos sinceros sentimentos.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI

Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul

